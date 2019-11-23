النادي الأهلي المصري يكشف حقيقة اعتداء ”بودي جاردات“ العامري فاروق على أعضاء الجمعية العمومية

كشف النادي الأهلي المصري حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن سقوط بعض الإصابات بين أعضاء العمومية، يوم السبت، بعد اشتباكات مع الحرس الخاص بالعامري فاروق نائب رئيس النادي.

وقال العميد محمد مرجان، مدير النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“، إن هذا الكلام غير حقيقي بالمرة، ولم يحدث أي اشتباكات أو إصابات، موضحاً أن الجمعية العمومية لم تشهد أي تجاوزات بشهادة اللجنة القضائية المشرفة عليها.

وأكد شهود عيان لـ“إرم نيوز“ أن هذا الكلام غير صحيح، خاصة أن مجلس الأهلي غادر فور إعلان اللجنة القضائية عدم اكتمال النصاب القانوني لمناقشة ميزانية النادي.

وقال وليد الفيل، عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لـ“إرم نيوز“، إنه لم يحدث أي اشتباكات بين الأعضاء والحرس الخاص بالعامري مثلما تردد والأمور مرت بدون أي اشتباكات.

وأعلن النادي الأهلي اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية اليوم السبت، بحضور أكثر من 5 آلاف عضو ولكن النصاب القانوني لمناقشة الميزانية لم يكتمل لتحيل العمومية الأمر لمجلس الإدارة.

وأعلن الأهلي أن ميزانية النادي بلغت 2 مليار جنيه، مع حجم فائض وصل إلى 322 مليون جنيه.

وتحولت ميزانية النادي الأهلي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات في ظل عدم حضور العدد المطلوب من أصحاب البطاقات الزرقاء لمناقشتها.

وكان من المفترض أن يحضر 50% على الأقل أعضاء الجمعية الذين قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني، لكن الحضور اقتصر على تواجد 601 عضو فقط.

وفي ظل عدم اكتمال عدد الأعضاء المطلوب لمناقشة الميزانية فتم تحويلها للجهاز المركزي كإجراء روتيني، لإبداء الرأي بها ومناقشة إدارة النادي في بنودها.