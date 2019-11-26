نادي الزمالك يهدد لاعبه طارق حامد بـ“الشطب“ حال استمرار تمرده قبل مباراة مازيمبي (صورة)

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا للاعب طارق حامد، لاعب وسط الفريق، يهدده من خلاله بـ“الشطب“ حال استمرار ”التمرد“ قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي.

وأرسلت إدارة الزمالك خطابًا إلى طارق حامد تطالبه فيه بالسفر مع بعثة الفريق إلى الكونغو الديمقراطية استعدادًا لمواجهة مازيمبي.

وذكر الزمالك في خطابه ضرورة تواجد اللاعب الدولي المصري في مطار القاهرة الساعة 12 ونصف الساعة، صباح غدٍ الأربعاء، استعدادًا للسفر مع بعثة الفريق.

وأشار الزمالك في خطابه إلى أنه حاول الاتصال بطارق حامد أكثر من مرة إلا أنه رفض الرد على اتصالاته.

وهدد بمخاطبة اتحاد الكرة من أجل شطب اللاعب بحجة تمرده في حال عدم الالتزام بالسفر مع الفريق.

وأفاد الخطاب بوضع 2 مليون جنيه في حساب طارق حامد البنكي منذ 4 أيام مثل باقي لاعبي الفريق.

كما جدد الزمالك في الخطاب رفضه رفع قيمة عقد اللاعب إلى 20 مليون جنيه، بحسب ما ذكر في الخطاب.

هجوم مرتضى منصور

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد هاجم لاعبي فريقه، بسبب ما وصفه بـ“مهزلة“ مباراة إنبي ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وخسر الزمالك بهدفين لهدف أمام إنبي، ليبقى في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 5 مباريات.

وقال مرتضى خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي، الذي عقده بمقر النادي، اليوم الثلاثاء:“لن يحصل أي لاعب على أي جنيه، أو مكافأة لنهاية الموسم، بعد مهزلة مباراة إنبي، بمساعدة محمد الصباحي الحكم الذي أوقعنا الموسم الماضي أمام سموحة“.

وأكمل:“وفرنا كافة الإمكانيات للاعبين، ولم نتأخر عن دفع أي مستحقات للاعبين“، واستدرك:“لكنهم طمَّاعون، كل لاعب يريد 20 مليونًا، وأنا لن أتسبب بفتنة في الفريق“.

وأضاف:“لن أعدّل عقود أي لاعب.. الموضوع منتهي“.

وسرد:“أبلغت اللاعبين قبل مباراة إنبي، بأنني لا أريد مرتزقة في الفريق، ومن يريد الرحيل فليحضّر عرضًا ليرحل“.

واختتم:“أبلغت اللاعبين أن الشركة الراعية تأخرت في صرف مستحقات النادي، وبعد صرفها سدّدت للاعبين مستحقاتهم، ووضعت في حساب طارق حامد ٢ مليون جنيه منذ يومين“.