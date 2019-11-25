مرتضى منصور يحدد أسماء اللاعبين المتمردين بنادي الزمالك‎

شنّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا ضد الثنائي طارق حامد وعبدالله جمعة، بعد الخسارة 1/2، أمام إنبي، الاثنين، في الجولة السادسة من الدوري المصري.

واتهم مرتضى منصور الثنائي طارق حامد وعبدالله جمعة بالتمرد و“التمارض“، لافتًا إلى أنهما كانا في حالة بدنية وفنية جيدة ولم يكونا مصابين كما يقولان“.

كما حمّل مرتضى منصور مسؤولية الخسارة أمام إنبي إلى حكم المباراة محمد صباحي، وقال في تصريحات صحفية عقب المباراة إن الحكم هو سبب خسارة الزمالك أمام إنبي، لافتًا إلى أن الصباحي جاء ليُهمد الزمالك قبل مواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف منصور ”الحكم تغاضى عن ركلة حرة واضحة للغاية في لقطة هدف إنبي الثاني“، متسائلًا ”أين اللجنة الخماسية مما يحدث لنادي الزمالك؟“.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قائلًا: ”إنبي لم يفعل أي شيء طوال أحداث المباراة، وصلوا مرتين فقط للمرمى والهبوط ينتظرهم في نهاية الموسم“.

أول خسارة

وتغلب نادي إنبي على منافسه نادي الزمالك بنتيجة 2/1 ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، حيث افتتح محمد بسيوني أهداف اللقاء في مرمى الزمالك في الدقيقة الأولى من زمن المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك الزمالك التعادل بتوقيع محمود علاء، قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول من ركلة جزاء، ووجّه محمد شريف ضربة موجعة للزمالك، بعدما سجل هدف الفوز لإنبي في الدقيقة 90+1، ليحقق فوزه الأول ببطولة الدوري.

وخسر الزمالك لأول مرة، مقابل تعادل و3 انتصارات، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث مع المقاولون العرب، ويتأخر بنقطتين عن الأهلي المتصدر، الذي لعب 4 مباريات، مقابل 5 للزمالك، في المقابل رفع إنبي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر مع أسوان والجونة.