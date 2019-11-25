إنبي يلدغ نادي الزمالك ويحرمه من صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

وجّه إنبي، متذيل الترتيب، ضربة قوية لمنافسه نادي الزمالك، اليوم الاثنين، بعدما تغلب عليه 2/1، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.
وفاجأ محمد بسيوني منافسه الزمالك، بعدما سجل هدفًا قبل نهاية الدقيقة الأولى بتسديدة من داخل المنطقة.
وأدرك الزمالك التعادل بتوقيع محمود علاء، قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول من ركلة جزاء.
ووجّه محمد شريف ضربة للزمالك، بعدما سجل هدف الفوز لإنبي في الدقيقة 90+1، ليحقق فوزه الأول.
وخسر الزمالك لأول مرة، مقابل تعادل و3 انتصارات، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث مع المقاولون العرب، ويتأخر بنقطتين عن الأهلي المتصدر، الذي لعب 4 مباريات، مقابل 5 للزمالك.
في المقابل رفع إنبي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر مع أسوان والجونة.
وفي وقت سابق تغلب الأهلي 4/0 على الجونة، ضمن الجولة الخامسة (مؤجلة).
وسجل أهداف الأهلي وليد سليمان 3 أهداف (هاتريك)، في حين سجل حسين الشحات الهدف الرابع.
هدف إنبي مع الزمالك.
في الدقيقة الاولى. pic.twitter.com/eFY38waNqa
— Tunisie ????????ESS????????????????????????ﷺ????ﷺ????ﷺ (@Bechir54378308) November 25, 2019
هدف التعادل من ضربة جزاء
الدقيقة 42 عن طريق محمود علاء..
إنبي.الزمالك نهاية شوط أول 1/1 pic.twitter.com/v9CLI4lnAu
— Tunisie ????????ESS????????????????????????ﷺ????ﷺ????ﷺ (@Bechir54378308) November 25, 2019
هدف الفوز لانبي في شباك الزمالك 2/1
الدوري المصري هدف قاتل في الدقيقه 92 pic.twitter.com/WSJjSBgMfh
— حماده ممدوح (@hamadamamdoh22) November 25, 2019