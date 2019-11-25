إنبي يلدغ نادي الزمالك ويحرمه من صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

وجّه إنبي، متذيل الترتيب، ضربة قوية لمنافسه نادي الزمالك، اليوم الاثنين، بعدما تغلب عليه 2/1، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وفاجأ محمد بسيوني منافسه الزمالك، بعدما سجل هدفًا قبل نهاية الدقيقة الأولى بتسديدة من داخل المنطقة.

وأدرك الزمالك التعادل بتوقيع محمود علاء، قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول من ركلة جزاء.

ووجّه محمد شريف ضربة للزمالك، بعدما سجل هدف الفوز لإنبي في الدقيقة 90+1، ليحقق فوزه الأول.

وخسر الزمالك لأول مرة، مقابل تعادل و3 انتصارات، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث مع المقاولون العرب، ويتأخر بنقطتين عن الأهلي المتصدر، الذي لعب 4 مباريات، مقابل 5 للزمالك.

في المقابل رفع إنبي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر مع أسوان والجونة.

وفي وقت سابق تغلب الأهلي 4/0 على الجونة، ضمن الجولة الخامسة (مؤجلة).

وسجل أهداف الأهلي وليد سليمان 3 أهداف (هاتريك)، في حين سجل حسين الشحات الهدف الرابع.

هدف إنبي مع الزمالك.

في الدقيقة الاولى. pic.twitter.com/eFY38waNqa — Tunisie ????????⁩⁦⁦ESS????????⁩⁦⁦????????????⁩⁦⁦⁦????ﷺ????ﷺ????ﷺ (@Bechir54378308) November 25, 2019

هدف التعادل من ضربة جزاء

الدقيقة 42 عن طريق محمود علاء..

إنبي.الزمالك نهاية شوط أول 1/1 pic.twitter.com/v9CLI4lnAu — Tunisie ????????⁩⁦⁦ESS????????⁩⁦⁦????????????⁩⁦⁦⁦????ﷺ????ﷺ????ﷺ (@Bechir54378308) November 25, 2019