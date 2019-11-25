ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي وخسارة الزمالك (صورة)

اكتسح النادي الأهلي منافسه الجونة بعدما تغلب عليه 4/0، اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة (مؤجلة) من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الأهلي هدفين في كل شوط ليفوز 4/0، حيث سجل له وليد سليمان 3 أهداف (هاتريك).

وافتتح وليد سليمان التسجيل للمارد الأحمر في الدقيقة العاشرة من تسديدة بعيدة المدى، وأضاف اللاعب الهدف الثاني قبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول.

ودخل الأهلي الشوط الثاني بقوة وسجل له وليد سليمان الهدف الثالث (هاتريك) في الدقيقة 49، واختتم حسين الشحات رباعية حامل اللقب في الدقيقة 88.

ورفع الأهلي، البطل التاريخي للدوري المصري، رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات، في صدارة ترتيب المسابقة، ويتقدم بنقطة عن بيراميدز الذي لعب 5 مباريات، ونقطتين عن الزمالك الذي لعب 5 مباريات، وخسر أمام إنبي.

ووجّه إنبي، متذيل الترتيب، ضربة قوية لمنافسه نادي الزمالك، اليوم الاثنين، بعدما تغلب عليه 2/1، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وفاجأ محمد بسيوني منافسه الزمالك، بعدما سجل هدفًا قبل نهاية الدقيقة الأولى بتسديدة من داخل المنطقة.

وأدرك الزمالك التعادل بتوقيع محمود علاء، قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول من ركلة جزاء.

ووجّه محمد شريف ضربة للزمالك، بعدما سجل هدف الفوز لإنبي في الدقيقة 90+1، ليحقق فوزه الأول.وخسر الزمالك لأول مرة، مقابل تعادلا و3 انتصارات، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث مع المقاولون العرب، ويتأخر بنقطتين عن الأهلي المتصدر، الذي لعب 4 مباريات، مقابل 5 للزمالك.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة وخسارة الزمالك أمام إنبي:

1. الأهلي، 12 نقطة من 4 مباريات.

2. بيراميدز، 11 نقطة من 5 مباريات.

3. الزمالك، 10 نقاط من 5 مباريات.

4. المقاولون العرب، 10 نقاط من 5 مباريات