”هاتريك“ وليد سليمان يقود النادي الأهلي لاكتساح الجونة وانتزاع صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

سجل وليد سليمان 3 أهداف (هاتريك)، في حين أضاف حسين الشحات الهدف الرابع، ليفوز النادي الأهلي 4/0 على الجونة، اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة من الدوري المصري (مؤجلة).

وفي الدقيقة العاشرة افتتح وليد سليمان التسجيل من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس الجونة في صدها، وعاد سليمان وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 42 بكرة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي النصف الأول من المباراة بنتيجة 2/0.

ولم يمهل الأهلي منافسه فرصة لالتقاط الأنفاس وسجله له وليد سليمان الهدف الثالث في الدقيقة 49، في حين وقع حسين الشحات الهدف الرابع في الدقيقة 88، بمساعدة وليد آزارو.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في الصدارة، متقدمًا بنقطة عن بيراميدز الذي لعب 5 مباريات، ونقطتين عن الزمالك الذي لعب 4 مباريات.

في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

اهداف الأهلي والجونه الدوري المصري pic.twitter.com/mZZ5NmxIX4 — حماده ممدوح (@hamadamamdoh22) November 25, 2019