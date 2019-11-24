قرعة كأس مصر.. النادي الأهلي يواجه بني سويف والزمالك أمام الشرقية

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر بمشاركة أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على رأسها الأهلي والزمالك، وأربعة أندية من الدرجة الثالثة، و10 من القسم الثاني، وأعلنت لجنة المسبقات عن أن القرعة موجهة بحيث لا يتقابل الأهلي والزمالك إلا في نهائي البطولة.

أسفرت القرعة التي أقيمت ظهر اليوم عن وقوع الأهلي في مواجهة بني سويف، وفي طريقهما مواجهات إنبي مع الترسانة، الإنتاج مع أبوقير للأسمدة، حرس الحدود مع بتروجت، والاتحاد مع النصر، أسوان مع طنطا، المقاولون مع الجزيرة بمطروح، المصري مع قنا.

فيما أسفرت القرعة أيضًا عن مواجهة بين الزمالك والشرقية، وفي طريقهما سموحة مع العبور، دجلة مع بيلا، نادي مصر مع الجونة، طلائع الجيش مع دكرنس، مصر للمقاصة مع فاركو، الإسماعيلي مع الإعلاميين، بيراميدز مع النجوم.

يذكر أن نادي الزمالك فاز بلقب بطولة الكأس الموسم الماضي، عقب التفوق على بيراميدز في المباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرز يوسف أوباما هدفًا والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

وكشف حسام الزناتي، مدير المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سر عدم وقوع فريقي الأهلي والزمالك في طريق بعضهما، قائلًا: ”القرعة موجهة ولكن ليس لأسباب أمنية، ومن الطبيعي أن يأخذ الأهلي طريقًا لأنه بطل الدوري، والزمالك يسلك طريقًا آخر لأنه بطل الكأس“.

وبسؤاله على أي أساس تم تحديد المصري وبيراميدز في طريقي الأهلي والزمالك على الترتيب؟.. أجاب: ”لأن المصري هو أفضل فريق في ترتيب الدوري في الأندية المتاحة بعد الأهلي، إذ جاء في المركز الرابع في الدوري“.

واختتم: ”الطبيعي أن بيراميدز يكون في طريق الزمالك، لأنه وصيف الكأس، بطل الكأس والوصيف في طريق واحد“.

على جانب آخر، أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختيار 22 لاعبًا بقائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة التي تقام غدًا الاثنين في بطولة الدوري.

وضمت القائمة: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

وقرر ”فايلر“ استبعاد كل من سعد سمير، صالح جمعة، حسين السيد، عمّار حمدي، وصلاح محسن، ليتأكد غيابهم عن مواجهة الأهلي والجونة غدًا، ويعد استبعاد ”سعد وصالح وحسين“ فنيًّا، بينما تم منح راحة لثنائي المنتخب الأولمبي عمار وصلاح، بعد مشاركتهما مع المنتخب الأولمبي وتحقيق لقب البطولة الأفريقية تحت 23 عامًا أول أمس الجمعة على حساب كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجونة عصر اليوم للدخول بمعسكر مغلق؛ استعدادًا للمباراة التي يعقبها سفر الفريق إلى تونس لخوض مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا.

كما أنهى النادي الأهلي بشكل نهائي صفقة محمود كهربا لاعب وسط منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد أن وافق رينيه فاير المدير الفني للفريق علي ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن تم التأكيد أن اللاعب لن يتسبب في أي أزمات داخل الفريق في حالة انضمامه وعدم مشاركته بشكل أساسي، وكان فايلر متحفظًا على ضم اللاعب بسبب كثرة أزماته مع السويسري جروس المدير الفني السابق للزمالك عندما كان لاعبًا في صفوف القلعة البيضاء الموسم الماضي.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي نجح في الحصول علي توقيع محمود عبدالمنعم كهربا، أثناء تواجده في القاهرة بعد نهاية مشاركته مع منتخب مصر في لقائي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2019 التي تقام في الكاميرون خلال عام 2021.

وتعهد كهربا خلال جلسته مع سيد عبدالحفيظ بالالتزام التام داخل الفريق وعدم الدخول في أي أزمات مع الإدارة أو الجهاز الفني في حالة عدم مشاركته أساسيًّا مع الفريق، وأكد أنه حقق حلمه بالعودة للأهلي ولن يخرج إلا عند الاعتزال.