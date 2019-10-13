مرتضى منصور: لن أرحل أنا وأبنائي عن نادي الزمالك.. وعمرو الجنايني سلم كفنه للأهلي من أجل إرضائهم (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن مصيره مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأزمات المتعددة التي يتعرض لها الفريق الأول لكرة القدم في النادي، ومنها أزمة لقاء جينيراسيون السنغالي ومستحقات محمود عبدالرحيم ”جنش“، حارس مرمى الفريق، والخلافات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“، والشائعات التي تخرج عن وجود تمرد داخل صفوف الفريق بسبب عدم صرف مستحقات بعض اللاعبين وضعف عقود البعض الآخر، والاتهامات التي وجهت لأمير مرتضى، المشرف العام على الفريق، بالفشل في منصبه بسبب كثرة الشكاوى التي تخرج من لاعبي الزمالك.

مستمر في الزمالك

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”لن نرحل أن وأبنائي من نادي الزمالك، نعلم أن هناك من يرغب في رحيلنا ويفتعل الأزمات من أجل ذلك، لكن لن ينجح في هدفه، (قاعدين على قلوبكم)، أمير نجح في مهمته وحقق 3 بطولات مع النادي وأنا من أعاد الهيبة للفريق وحقق العديد من البطولات في عهدي محليًا وأفريقيًا، البعض يحاول تصدير أزمات متعددة داخل الفريق قبل لقاء الأهلي في الدوري وآخرها كلام طارق حامد على إنستغرام، وحاول أن يستغل ما كتبه اللاعب ليشعل فتنه داخل الفريق“.

وأضاف مرتضى: ”تصريحات طارق حامد لا علاقة لها بنادي الزمالك، اللاعب حصل على مستحقاته كاملة، ووكيل أعماله أكد هذا الأمر، هناك محاولة لضرب خط وسط الزمالك قبل القمة وستستمر بنشر أخبار كاذبة عن طارق وفرجاني ساسي وغيرهم، على الإعلام أن يتعامل مع الزمالك باعتباره ناديًا مصريًا وليس إسرائيليًا، أشعلوا أزمة كهربا وحمدي النقاز ثم جنش ثم طارق حامد“.

تحذير للأهلي والخطيب

وتابع: ”هناك مفاجأة قادمة في صفقة كهربا وأحذر الأهلي من التدخل في الصفقة، أنا تعاقدت مع عبدالله لسعيد بعد نهاية تعاقده مع الأهلي، أما كهربا فعقده ما زال مستمرًا مع الزمالك، أين مبادئ الأهلي التي يتحدثون عنها، عصام الحضري لا يدخل القلعة الحمراء منذ رحيله، فهل لدى مسؤولي الأهلي دولاب للمبادئ يخرجون منه وقت ما يحبون ولن أترك حقي يا خطيب، وإذا نطقت اسمي مرة أخرى تلميحًا أو تصريحًا لن أتركك، تركي آل الشيخ قال عنكم عصابة، هل تجرؤ على تقديم بلاغ ضده، وقتها سأقدم لك الاعتذار وأقول إنك رجل، عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المصري، لم يسلم درع الدوري للأهلي، ولكنه كان يسلم كفنه، من أجل إرضائهم“.

ومن جانبه، أكد أحمد يحيى، وكيل طارق حامد، أن ما نشره اللاعب ليس له علاقة بالزمالك، حيث إنه متواجد في معسكر منتخب مصر، فكيف يتحدث عن شيء يخص الزمالك؟.

وأردف: ”تحدثت معه ولا يوجد أي شيء، وأبلغني أن ما كتبه يخص موضوعًا شخصيًا وليس له علاقة بالزمالك تمامًا، هو يحل مشكلات اللاعبين، فالطبيعي ألا يصدر مشكلات للفريق“.

معلول مستمر في الأهلي

علي جانب آخر، أعلن علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس الأول لكرة القدم، عن موقفه من عروض الاحتراف التي وصلته في الفترة الأخيرة، من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وقال معلول في تصريحات تلفزيونية: ”تلقيت العديد من عروض الاحتراف في الفترة الأخيرة، لكن رفضتها بسبب رغبتي في الاستمرار في صفوف النادي الأهلي، حيث أرتبط بعلاقة مميزة جدًا مع الجماهير الحمراء التي تدفعني دائمًا للبقاء في النادي، كما أن النادي يتعامل معي بشكل احترافي يجعلني أشعر بالراحه والرغبة في البقاء، الأهلي منظومة أوروبية في أفريقيا، أسعى كلاعب محترف للفوز على النجم الساحلي التونسي في لقاءي الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا لإسعاد جماهير الأهلي“.

وأضاف معلول: ”هناك عدد من لاعبي تونس في الدوري المصري مع الزمالك والمقاولون وبيراميدز، دوري قوي جدًا ومحط أنظار الأندية الأوروبية، وأتمنى للجميع أن يقدموا مستويات مميزة“.

وعن منتخب تونس، قال معلول: ”اللاعب الكبير تعرفه عندما يغيب ويعود واقفًا على قدميه، الحمدلله بعد استبعادي من قائمة المنتخب ببطولة كأس أمم أفريقيا الماضية، احترمت الجميع، وكنت بقلبي مع زملائي، اليوم عدت وظهرت بشكل جيد“.