يورغن كلوب يطلب لقاءً مع محمد صلاح بسبب منتخب مصر الأولمبي

تمثل إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صداعًا في رأس الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز.

وقد يغيب صلاح عن المواجهة المرتقبة لليفربول أمام كريستال بالاس في المباراة المهمة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن عاودته في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة.

أزمة الأولمبياد

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن يورغن كلوب يشعر بقلق متزايد من عدم حصول محمد صلاح على فرصة كافية للراحة بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير إلى أن المنتخب الأولمبي المصري ينوي ضم محمد صلاح للفريق الذي تأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، بعد التتويج بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

ونقلت صحيفة ”ديلي اكسبريس“ تصريحات ليورغن كلوب أكد فيها انه سيجتمع بمحمد صلاح قريبًا ليناقشه في فكرة المشاركة في الأولمبياد.

وقال كلوب: ”ليس لدي فكرة عن هذا الأمر، أعرف أن هناك بعض المشكلات تنتظرنا في المستقبل، أعلم ذلك منذ تأهلت مصر إلى أولمبياد طوكيو“.

وأضاف المدير الفني للريدز: ”يجب أن أتحدث إلى صلاح، لكنني لا أعلم متي سأفعل ذلك اليوم، أو فيما بعد“.

وأكمل: ”هل قال مديرهم الفني إنه سيضم محمد صلاح، من قال إنهم يريدون انضمامه للمنتخب الأولمبي؟“.

وكان المنتخب المصري قد غاب عن المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو الأخيرة، بينما شارك في نسخة لندن عام 2012، وكان محمد صلاح مشاركًا مع منتخب بلاده في تلك الدورة.

إصابة صلاح

ورفض يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، حسم موقف النجم المصري محمد صلاح في مباراة الريدز أمام كريستال بالاس، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”لا يمكنني القول إذا ما كان محمد صلاح وآندي روبيرتسون، وجو غوميز جاهزين لمواجهة كريستال بالاس أم لا“.

وتابع كلوب ”الأمر مع صلاح ليس تفاقمًا في إصابته، ولكنه لا يزال مصابًا نوعًا ما، يجب أن نكون عقلانيين“.

وواصل مدرب ليفربول: ”يوم الخميس تدرب صلاح نعم، لكن فقط على الأشياء التي أردنا منه القيام بها، وعلينا أن نكون حذرين بالتعامل معه“.

البديل المنتظر

وبدأ يورغن كلوب، التخطيط مبكرًا لصفقات فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

واستقر المدرب الألماني على ضرورة تدعيم خط هجوم فريقه، استعدادًا لما تبقى من مباريات مهمة في الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن ليفربول ينوي التعاقد مع الدولي الإسكتلندي ريان فرايسر جناح فريق بورنموث الإنجليزي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان فرايسر أحد المرشحين للانتقال إلى فريق آرسنال الصيف الماضي، بعد أن قدم موسمًا مميزًا مع فريقه بالدوري الإنجليزي.

وأنهى فرايسر الموسم الماضي وفي رصيده 14 تمريرة حاسمة، احتل بها المركز الثاني خلف البلجيكي إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق وريال مدريد حاليًا، في سباق الأكثر صناعة للأهداف.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع اللاعب، مع إمكانية انتقال هاري ويلسون جناح الريدز الشاب إلى بورنموث على سبيل الإعارة كجزء من الصفقة.

وبجانب رايان فرايسر يظهر اسم آخر ضمن اهتمامات ليفربول لتدعيم مركز الجناح خلال الميركاتو الشتوي، وهو الهولندي كوينسي بروميس لاعب فريق أياكس.

وقالت صحيفة ”صن“، إن ما يقدمه بروميس منذ بداية الموسم وضعه على رادار فريقي ليفربول وآرسنال، وفتح النجم الهولندي الباب أمام انتقاله إلى أحد فرق البريمييرليغ في الموسم المقبل بعد تصريحاته عقب نهاية مباراة أياكس وتشيلسي.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“: ”إن اهتمام مسؤولي ليفربول بالتعاقد مع كوينسي بروميس ليس جديدًا“.

وحاول ليفربول التعاقد مع اللاعب قبل 3 مواسم ليشغل مركز الدولي السنغالي ساديو ماني الذي كان يستعد للسفر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، كما عانى الفريق وقتها من غياب الثلاثي: فيليب كوتينيو، وداني إينغز، ودانييل ستوريدج.