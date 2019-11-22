كلوب يرحب بعودة مورينيو للدوري الإنجليزي ويوجه رسالة إلى بوكيتينو

رحب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى البريميرليغ من بوابة توتنهام، معتبرًا أنه كان ”بحاجة ماسة للعودة“ للتدريب.

وقال كلوب عشية مباراة فريقه أمام مضيفه كريستال بالاس في المرحلة الثالثة عشرة:“أهلًا بك جوزيه من جديد، عودته شيء جميل، لقد كان بحاجة ماسة للعودة“.

وأضاف:“لكن على الجانب الآخر بالطبع ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق للتوتنهام لم يعد موجودًا، وهذا يوضح مدى سرعة تغير الأشياء في الوقت الحاضر، هذا ما يحدث، وأعتقد أن الأمر كان قبل حوالي 5 أشهر فقط عندما التقينا في نهائي دوري أبطال أوروبا، والآن هو في عطلة وآمل بصدق أن يستمتع بها، لقد قام بعمل رائع في توتنهام، ولا أحد يشك في ذلك“.

وقلل كلوب من أهمية الحادث الذي تعرّض له مدافع الـ“ريدز“ جو غوميز خلال المشاجرة مع زميله في المنتخب الإنجليزي رحيم سترلينغ في وقت سابق من هذا الشهر، معتبرًا أنه ”أفضل من الجيد“.

وتم استبعاد سترلينغ جناح مانشستر سيتي من صفوف المنتخب إثر عراكه مع غوميز خلال المعسكر الاستعدادي للجولتين الأخيرتين في تصفيات كأس أوروبا 2020، في الثاني عشر من الشهر الحالي، حيث غاب عن المباراة التي اكتسح فيها الإنجليز شباك مونتينيغرو بسباعية نظيفة، ليعود للتشكيلة الأساسية في المباراة الأخيرة أمام كوسوفو، الأحد، ويساهم بالفوز 4-صفر، بعدما قدم اعتذاره عما بدر منه.