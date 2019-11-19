أهداف مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. 3-0 لـ“الفراعنة“ (فيديو)

سجل رمضان صبحي الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي في شباك نظيره جنوب أفريقيا، في المباراة الودية، التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة، في إطار دور الأربعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وجاء الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

هدف ⚽️ رمضان صبحي يعلن عن أول أهداف اللقاء ويشعل المدرجات! ???????? 0 -1 ???????? #beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/zGP4vBQwG6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019

وفي الدقيقة 83 يسجل عبدالرحمن مجدي الثاني للفراعنة.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مصر الثاني " عبدالرحمن مجدي " ???????????????????? HDpic.twitter.com/PyIDBdTC2L — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) November 19, 2019

وعاد عبدالرحمن مجدي ليسجل الثالث من تصويبة رائعة لتمر من بين يدي الحارس في الدقيقة 87.

#مصر_جنوب_افريقيا

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مصر الثالث " عبدالرحمن مجدي " ???????? HDpic.twitter.com/Hn3vtaKoeU — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) November 19, 2019

ويتصارع منتخب مصر مع جنوب أفريقيا على تذكرة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 خاصة أن الفائز بهذا اللقاء يصعد للأولمبياد مباشرة كما يتأهل لنهائي البطولة القارية.

مشوار المنتخبين وتاريخ اللقاءات

تصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في البطولة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على مالي بهدف نظيف ثم غانا بنتيجة 3-2 ثم الكاميرون بنتيجة 2-1، وسجل الفراعنة 6 أهداف وهم أصحاب أقوى هجوم بينما اهتزت الشباك 3 مرات ويملك المنتخب المصري هداف البطولة برصيد 4 أهداف وهو مصطفى محمد.

واحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بعد الفوز على كوت ديفوار بهدف نظيف والتعادل مع زامبيا ونيجيريا دون أهداف، وهو الفريق الوحيد في البطولة الذي لم تهتز شباكه بينما سجل الفريق هدفًا واحدًا.

وتقابل المنتخب الأولمبي المصري ضد جنوب أفريقيا وديًا قبل البطولة مرتين وتعادلا مرة وفاز الفراعنة بهدف دون رد، ولكن اللقاء الرسمي الوحيد الذي جمعهما كان يوم 3 ديسمبر 2011 في المغرب بآخر جولات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا وفاز منتخب مصر بثنائية مروان محسن ومحمد النني.

كابوس أمم أفريقيا.. وسيناريو الأولاد

يبقى لهذا اللقاء بعد آخر وهو الكابوس الذي عاشه منتخب مصر الأول على الملعب نفسه أمام جنوب أفريقيا يوم 6 يوليو الماضي في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار وشهد خسارة مصر وخروجها المبكر بهدف نظيف أمام الأولاد.

وأسفرت خسارة مصر والخروج المرير عن استقالة إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة عمرو الجنايني بجانب إقالة الجهاز الفني السابق للمنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري وتعيين المدرب الوطني حسام البدري.

ويخشى جمهور الكرة المصرية تكرار سيناريو الكان في مواجهة الأولمبي المصري على يد الأولاد خاصة أن منتخب مصر الأول وقتها كان حاصلًا على العلامة الكاملة أيضًا بدور المجموعات.

ويختلف الأمر أن منتخب مصر حال خسارته أمام جنوب أفريقيا سيفقد فرصة التتويج ولكنه سيلعب على فرصة أخرى للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 حال تحقيق المركز الثالث.