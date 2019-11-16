موجز أخبار الأهلي والزمالك: مستقبل رمضان صبحي حديث الساعة.. وأبوجبل يطلب الرحيل عن الأبيض

أصبح مستقبل رمضان صبحي، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، مثار الأحاديث داخل القلعة الحمراء في ظل أنباء قوية عن وجود عروض مغرية لرحيله في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم السبت.

مستقبل رمضان صبحي حديث الساعة في الأهلي

أصبح مستقبل رمضان صبحي، صانع ألعاب فريق الأهلي والمنتخب الأولمبي، حديث الساعة داخل القلعة الحمراء بعد أن انتشرت أنباء حول تلقيه عرضًا مغريًا للرحيل في شهر يناير المقبل، للدوري الإيطالي وقطع إعارته للأهلي بجانب أنباء آخرى حول محاولات الأهلي شراء عقد اللاعب نهائيًا.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لـ“إرم نيوز“، إن رمضان عقده مستمر مع الفريق الأحمر لنهاية الموسم ولم يتم التفكير على الإطلاق في مسألة إنهاء إعارته مبكرًا ولا يوجد مبرر لذلك.

وأشار نادر شوقي، المشرف على الكرة بنادي الجونة ومدير أعمال رمضان، لـ“إرم نيوز“، إلى أن صبحي لاعب واعد ومن الطبيعي أن يكون محل اهتمام عدة أندية في المرحلة القادمة، خاصة أنه وزملاؤه يقدموا مباريات مميزة ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وأوضح أن الأهلي لم يتقدم بعرض لشراء رمضان نهائيًا من فريقه هيدرسفيلد الإنجليزي كما ردد البعض، مؤكدًا أن رمضان لم يحصل على عروض رسمية لقطع إعارته للأهلي.

واستأنف الأهلي تدريباته السبت بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة استعدادًا لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة للدوري.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود من أجل حسم ملف بعض الإصابات داخل الفريق وعلى رأسها محمود متولي.

وانتظم المالي أليو ديانغ، لاعب وسط الأهلي، في برنامج خاص لتجهيزه بعد نهاية مشوار منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والخروج من الدور الأول.

وحدد النادي الأهلي يوم 26 نوفمبر الجاري موعدًا للسفر إلى تونس لخوض لقاء النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر نفسه في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويرأس البعثة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة.

أبوجبل يطلب الرحيل عن الزمالك

طلب محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق الزمالك، الرحيل خلال الانتقالات الشتوية القادمة في ظل رفضه الجلوس بديلًا للحارس محمد عواد.

وتلقى أبوجبل عرضًا للرحيل إلى نادي إنبي فريقه الأسبق في الانتقالات الشتوية، ويدرس الزمالك العرض البترولي بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل في شهر يناير المقبل.

وغاب مصطفى فتحي، جناح أيمن فريق الزمالك، عن التدريبات بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق الأبيض للحصول على راحة بعد شعوره بالإجهاد.

على صعيد آخر، أعلن نادي الزمالك تعيين سامي الشيشيني مشرفًا على قطاع الناشئين بعد استقالة طارق يحيى من منصبه والرحيل لقيادة فريق طلائع الجيش في الفترة المقبلة.

الإسماعيلي يستفسر عن مصير لقاء الجزيرة الإماراتي

استفسر مسؤولو النادي الإسماعيلي عن حقيقة تأجيل لقاء الجزيرة الإماراتي المقرر يوم 26 نوفمبر الجاري، في إياب دور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقال صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، لـ“إرم نيوز“، إن اللقاء حتى الآن في موعده المحدد ولكن إدارة النادي استفسرت عن حقيقة التأجيل بعد تحديد موعد انطلاق بطولة ”خليجي 24 يوم 26 نوفمبر الجاري واستعدادات منتخب الإمارات لخوض اللقاء.

على صعيد آخر، يدرس مسؤولو النادي المصري البورسعيدي تعديل عقد الظهير الأيمن كريم العراقي بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

منتخب مصر يشتكي من الرطوبة في جزر القمر

اشتكى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، من الرطوبة العالية في جزر القمر بعد أن خاض المنتخب أول مران له هناك بحضور جميع اللاعبين.

وعقد البدري جلسة مع لاعبيه طالبهم بالتركيز الشديد من أجل مصالحة الجماهير بعد التعادل المخيب للآمال أمام كينيا في افتتاح تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بهدف لكل منهما في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن اتحاد الكرة المصري تفاصيل مباراة جزر القمر التي تقام يوم الاثنين المقبل، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب ”مالوينزي“ بالعاصمة موروني.

في المقابل، بدأ الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب الإعداد لمباراة جنوب أفريقيا في دور الأربعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا باستاد القاهرة وعكف الجهاز الفني على متابعة مباريات جنوب أفريقيا بالمجموعة الثانية.