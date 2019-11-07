موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر: عرض إيطالي لرمضان صبحي والأبيض يرفض رحيل مدافعه

أثار منتخب مصر قلق متابعيه بعد الأداء الهزيل الذي قدمه في لقاء ليبيريا الودي وفاز به بهدف دون رد رغم تواضع المنافس، اليوم الخميس، قبل بدء مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بمواجهتي كينيا وجزر القمر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019:

البدري يرفض العفو عن سباعي بيراميدز

رفض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر العفو عن سباعي بيراميدز عبد الله السعيد وعمر جابر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ورجب بكار وإسلام عيسى ومحمد فاروق؛ بسبب الأزمة مع إدارة نادي بيراميدز حول تأخرهم في إرسال لاعبيهم لمعسكر المنتخب.

ورفض البدري الانتقادات بعد الأداء في ودية ليبيريا موضحًا أن المباراة تجريبية ويمنح خلالها الفرصة لبعض اللاعبين لتمثيل منتخب مصر.

وأعلن منتخب مصر أن إصابة حسين الشحات صانع ألعاب الأهلي عبارة عن كدمة قوية في الركبة وسيخضع لتدريبات علاجية وسيستمر اللاعب في المعسكر لتحديد إمكانية لحاقه بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا.

وشن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة هجومًا حادًا على لاعبي المنتخب؛ بسبب سوء الأداء مؤكدًا أن البعض لا يستحق ارتداء قميص المنتخب.

رمضان صبحي يترقب عرضًا إيطاليًا

يترقب رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي عرضًا للرحيل للدوري الإيطالي في شهر يناير المقبل من خلال أحد الوكلاء الذين عرضوا رمضان على أحد أندية الدوري الإيطالي، ويتكتم عليه رمضان ومدير أعماله نادر شوقي.

وأعلن صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، جاهزية الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا لتحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ورفض صبحي نغمة كونه نجم المنتخب الأولمبي قائلًا:“ ليس لدينا نجم واحد ولسنا فريق النجم الأوحد، فهناك 21 لاعبًا في القائمة والجميع في مستوى واحد ونتعامل بروح الفريق“.

وأوضح أن استبعاده من بطولة أمم أفريقيا للكبار التي أقيمت مؤخرًا في الصيف الماضي لا تمثل أي ضغوط عليه ولا يريد الرد على أحد، وكل ما يتمناه أن يحقق هذا الجيل حلم المصريين بالتأهل للأولمبياد.

استبعاد ثنائي المنتخب الأولمبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري بقيادة شوقي غريب استبعاد ثنائي الفريق محمود مرعي وطاهر محمد طاهر من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بسبب الإصابة.

وأعلن غريب جاهزية لاعبيه لخوض مباراة مالي غدًا الجمعة في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا لتحقيق حلم الأولمبياد وإسعاد ملايين المصريين.

وأكد غريب أن المنتخب الأولمبي يعتمد على اللاعبين المحليين وهو ما لا يقلل من قدراته، بل هناك لاعبون نجحوا في خطف الأنظار عندما رحلوا لأوروبا.

وزار عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة معسكر المنتخب الأولمبي وحفز اللاعبين لتحقيق حلم الأولمبياد، كما واسى طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي بعد الغياب عن البطولة.

الإسماعيلي ينتصر في أزمة الاستاد

أعلن النادي الإسماعيلي رفض محكمة القضاء الإداري تسليم ستاد الإسماعيلية لوزارة الرياضة ضمن اتفاقية تطوير الملاعب مع شركة استادات.

وقال بيان صادر عن الإسماعيلي إن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان حرك دعوى قضائية حسمها القضاء.

الزمالك يرفض رحيل محمود علاء

رفض مسؤولو نادي الزمالك رحيل اللاعب محمود علاء مدافع الفريق بعد أن تلقى اتصالات من بعض الأندية السعودية.

وأغلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الباب أمام رحيل محمود علاء بعد موافقته على تعديل عقده.