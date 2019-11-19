الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا الأولمبي

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ستاد القاهرة لمتابعة اللقاء المرتقب بين مصر وجنوب أفريقيا في دور الأربعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويتصارع منتخب مصر مع جنوب أفريقيا على تذكرة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 خاصة أن الفائز بهذا اللقاء يصعد للأولمبياد مباشرة كما يتأهل لنهائي البطولة القارية.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة مصر وجنوب أفريقيا على صعيد المنتخب الأولمبي، فإلى السطور التالية:

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 10 بصوت المعلق حسام الدمسيسي.

مشوار المنتخبين وتاريخ اللقاءات

تصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في البطولة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على مالي بهدف نظيف ثم غانا بنتيجة 3-2 ثم الكاميرون بنتيجة 2-1، وسجل الفراعنة 6 أهداف وهم أصحاب أقوى هجوم بينما اهتزت الشباك 3 مرات ويملك المنتخب المصري هداف البطولة برصيد 4 أهداف وهو مصطفى محمد.

واحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بعد الفوز على كوت ديفوار بهدف نظيف والتعادل مع زامبيا ونيجيريا دون أهداف، وهو الفريق الوحيد في البطولة الذي لم تهتز شباكه بينما سجل الفريق هدفًا واحدًا.

وتقابل المنتخب الأولمبي المصري ضد جنوب أفريقيا وديًا قبل البطولة مرتين وتعادلا مرة وفاز الفراعنة بهدف دون رد، ولكن اللقاء الرسمي الوحيد الذي جمعهما كان يوم 3 ديسمبر 2011 في المغرب بآخر جولات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا وفاز منتخب مصر بثنائية مروان محسن ومحمد النني.

كابوس أمم أفريقيا.. وسيناريو الأولاد

يبقى لهذا اللقاء بعد آخر وهو الكابوس الذي عاشه منتخب مصر الأول على نفس الملعب أمام جنوب أفريقيا يوم 6 يوليو الماضي في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار وشهد خسارة مصر وخروجها المبكر بهدف نظيف أمام الأولاد.

وأسفرت خسارة مصر والخروج المرير عن استقالة إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة عمرو الجنايني بجانب إقالة الجهاز الفني السابق للمنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري وتعيين المدرب الوطني حسام البدري.

ويخشى جمهور الكرة المصرية تكرار سيناريو الكان في مواجهة الأولمبي المصري على يد الأولاد خاصة أن منتخب مصر الأول وقتها كان حاصلاً على العلامة الكاملة أيضًا بدور المجموعات.

ويختلف الأمر أن منتخب مصر حال خسارته أمام جنوب أفريقيا سيفقد فرصة التتويج ولكنه سيلعب على فرصة أخرى للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 حال تحقيق المركز الثالث.

خطة غريب.. وقوة مصر الضاربة

يبدو منتخب مصر الأولمبي مصدر الفرحة مؤخرًا للكرة المصرية في ظل الأداء والنتائج الباهتة للمنتخب الأول والتعادل في أول جولتين لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وتحدث شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، بأنه واثق تمامًا في قدرة الفريق على عبور عقبة جنوب أفريقيا مشددًا على صعوبة اللقاء أمام فريق لم تهتز شباكه ولديه قدرات تكتيكية مميزة.

وتبدو صفوف منتخب مصر مكتملة بعودة عمار حمدي من الإيقاف، ويغيب فقط ناصر ماهر صانع الألعاب للإصابة، ويعتمد شوقي غريب على طريقته المفضلة 3-4-3 ومن المرجح ألا تشهد تشكيلة الفراعنة سوى تغييرات محدودة.

ويعتمد منتخب مصر الأولمبي على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس محمد صبحي وأمامه أحمد رمضان بيكهام ومحمد عبد السلام وأسامة جلال في خط الدفاع وكريم العراقي الظهير الأيمن وأحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر وأكرم توفيق لاعب ارتكاز دفاعي وعمار حمدي صانع ألعاب.

ويقود خط الهجوم الدويتو المتألق رمضان صبحي ومصطفى محمد. ويفاضل غريب بين استمرار الدفع بالجناح الأيمن عبد الرحمن مجدي أو عودة صلاح محسن لنفس الدور بعد غيابه في لقاء الكاميرون الأخير.

جنوب أفريقيا.. والعامل النفسي

يلعب منتخب جنوب أفريقيا بشكل تكتيكي منظم خاصة في الجانب الدفاعي ولكنه يعتمد أيضًا في مواجهة مصر على العامل النفسي بشكل أكبر، وهو ما عمل عليه المدرب دافيد نوتواني المدير الفني في المؤتمر الصحفي مؤكدًا أنه يحلم بتكرار سيناريو كان 2019 وشدد على درايته بأوراق منتخب مصر.

ويلعب منتخب الأولاد بطريقة 4-3-3 بوجود الحارس دارين جونسون وأمامه رباعي الدفاع تيندو موكوميلا وتيرشوس ماليبي وسيابونجا نيجزانا وكاتليجو موهامي.

ويقود خط الوسط تيبوهو موكوينا أحد أفضل لاعبي البطولة وبجواره أتينكوسي دلالا وتيندو موكوميلا بينما يقود الهجوم ليلي فوستر وكاموهيلو ماهلاتسي ولوثر سينج.

وقال علاء ميهوب، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب الأولمبي المصري يعاني ضغوطًا كبيرة في هذه المواجهة يجب أن يكون لها تعامل نفسي خاص.

وأوضح أن المنتخب الأولمبي يحمل إرث المنتخب الأول سواء الخروج المبكر من الكان على يد جنوب أفريقيا أو النتائج المخيبة في تصفيات أمم أفريقيا 2021 مؤكدًا أن ثبات التشكيل والخطة التي يعتمد عليها غريب أمر يمنح منتخب مصر شكلاً هجوميًا ودفاعيًا ولكن يجب الحذر من العمق الدفاعي لأنه شهد بعض المشاكل في لقاءي غانا والكاميرون تحديدًا.