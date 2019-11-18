لقطة غريبة في مباراة مصر ضد جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021 (صورة)

شهدت بداية الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر مع جزر القمر، لقطة غريبة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

وأجرى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تبديلًا بإشراك حسين الشحات بدلًا من محمد مجدي قفشة.

وترك قفشة الملعب بين شوطي المباراة، لكن حسين الشحات لم يتواجد مع بداية الشوط الثاني قبل أن يبدأ في الدقيقة 48.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع كينيا بهدف لكل منهما، ويلعب اليوم الإثنين، أيضًا منتخب كينيا ضد توغو.

وهذه المواجهة الأولى بين منتخبي مصر وجزر القمر.

ولم يخسر منتخب جزر القمر على ملعبه في آخر 6 مواجهات منذ خسارته أمام بوركينا فاسو يوم 5 يونيو 2016 بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017 بهدف سجله آلاين تراوري.. وفاز بعدها على بوتسوانا ومالاوي وموريشيوس وتعادل مع مدغشقر والكاميرون والمغرب.