التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر ضد جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيلة الرسمية للفراعنة في مواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.

ويبحث منتخب مصرعن تصحيح الصورة بعدما قدم مستويات هزيلة في لقاء كينيا بالجولة الأولى، والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، وهو ما يزيد صعوبة المهمة في أول مباراة خارج الديار مع مدربه حسام البدري.

وجاءت تشكيلة مصر أمام جزر القمر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف

الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – زيزو – أفشة – تريزيغيه

الهجوم: محمود كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء: باهر المحمدي، عبدالله جمعة، رامي ربيعة، أحمد فتحي، حسين الشحات، مروان حمدي، محمود وحيد، محمد عواد، محمد النني، حسام حسن، كريم طارق، محمد بسام.

ترتيب الفريقين

يحتل منتخب جزر القمر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه بالجولة الأولى على حساب توغو بهدف نظيف.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع كينيا بهدف لكل منهما، ويلعب اليوم الإثنين أيضًا، منتخب كينيا ضد توغو.

وتبقى هذه المواجهة الأولى بين منتخبي مصر وجزر القمر.

ولم يخسر منتخب جزر القمر على ملعبه في آخر 6 مواجهات منذ خسارته أمام بوركينا فاسو، يوم 5 يونيو 2016، بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017 بهدف سجله آلاين تراوري.. وفاز بعدها على بوتسوانا ومالاوي وموريشيوس وتعادل مع مدغشقر والكاميرون والمغرب.