كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

يحل منتخب مصر ضيفاً ثقيلاً على نظيره جزر القمر، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

ويبحث منتخب مصرعن تصحيح الصورة بعدما قدم مستويات هزيلة في لقاء كينيا بالجولة الأولى والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، وهو ما يزيد صعوبة المهمة في أول مباراة خارج الديار مع مدربه حسام البدري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة منتخب مصر ضد جزر القمر.

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب ”مالوزيني“ بالعاصمة موروني في جزر القمر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل منتخب جزر القمر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه بالجولة الأولى على حساب توجو بهدف نظيف.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع كينيا بهدف لكل منهما ، ويلعب اليوم الاثنين أيضاً منتخب كينيا ضد توغو.

وتبقى هذه المواجهة الأولى بين منتخبي مصر وجزر القمر.

ولم يخسر منتخب جزر القمر على ملعبه في آخر 6 مواجهات منذ خسارته أمام بوركينا فاسو يوم 5 يونيو 2016 بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017 بهدف سجله آلاين تراوري.. وفاز بعدها على بوتسوانا ومالاوي وموريشيوس وتعادل مع مدغشقر والكاميرون والمغرب.

منتخب مصر.. وصدمة البداية

تلقى منتخب مصر صدمة قوية في بداية المشوار بعدما تعادل مع كينيا بهدف لكل منهما وهو الأمر الذي فجر انتقادات حادة في وجه الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري لدرجة مطالبة عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، في تصريحات تلفزيونية بإقالة البدري حال الخسارة أمام جزر القمر.

وزاد من الانتقادات الموجهة ضد المنتخب الأول الأداء الرائع والنتائج المميزة التي يقدمها المنتخب الأولمبي تحت قيادة مدربه شوقي غريب، وهو ما جعل البعض يعقد المقارنات خاصة ما يتعلق بالروح القتالية.

ويعاني منتخب مصر من إصابات بالجملة بين صفوفه على رأسها محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وحمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، وأحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي وأحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي.

وأعلن حسام البدري، أنه بصدد إجراء تعديلات على تشكيلة الفراعنة وخاصة بعد الأداء الهزيل الذي قدمه الفراعنة في لقاء كينيا، كما اشتكى الجهاز الفني من عوامل ارتفاع الرطوبة بجانب عدم جودة أرضية ملعب مالوينزي.

ومن المقرر أن يعتمد منتخب مصر على تشكيلة تضم محمد الشناوي لحراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع أحمد حجازي ومحمود علاء ومحمد هاني وأيمن أشرف بينما يقود خط الوسط طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما محمد مجدي أفشة ويلعب في خط الهجوم محمود عبد المنعم ”كهربا“، ومحمود حسن ”تريزيغيه“ وأحمد سيد ”زيزو“.

مفاجآت جزر القمر

يبحث منتخب جزر القمر عن مفاجأة قوية بإلحاق الهزيمة بمنتخب مصر وتعزيز صدارة المجموعة لقطع خطوة نحو التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2021 لأول مرة في تاريخها.

ويقود منتخب جزر القمر مديره الفني أمير عبده وهو من أصول فرنسية، ويبقى أبرز نجوم الفريق المهاجم ألفاردو بن نباهون الذي يلعب في صفوف فريق رد ستار الصربي ويملك خبرات مميزة في مشواره الذي قطعه بأوروبا.

ويعتمد منتخب جزر القمر على طريقة 4-4-2 مثل آخر لقاء ضد توغو بوجود الحارس علي أحمادا الذي يلعب في النرويج وأمامه رباعي الدفاع الذي يتكون من القائد نادجيم عبده وقاسم مادوما وعبد الله علي ظهير أيمن مارسيليا الفرنسي وشاكر الهادهور ظهير أيسر شاتوروا الفرنسي.

ويقود خط الوسط يوسف ماشانغاما وفؤاد باشيرو مع انطلاقات الجناحين سعيد باكيري وفايز سليماني مع دويتو الهجوم ألفاردو وبجواره نور الدين إيبيورو، وتبقى أغلب أوراق جزر القمر منتشرة في الكرة الفرنسية.

وقال هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، لـ“إرم نيوز“، إن مباراة كينيا كانت بداية ضعيفة للمنتخب في مشوار التصفيات ولكنها كانت في ظروف صعبة بسبب الإصابات المؤثرة وتوقف الدوري الطويل ولكن الجميع أصبح يعلم هذه الظروف وتحولت لأمر واقع.

وطالب رمزي بتعديل طريقة اللعب خاصة مع غياب عبد الله السعيد صانع الألعاب التقليدي، واللعب بطريقة 4-3-3 بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم من خلال إشراك ثلاثة لاعبين في خط الوسط مثل عمرو السولية ومحمد النني وطارق حامد من أجل تأمين خط الدفاع واللعب بحرية هجومية أكبر للأجنحة.