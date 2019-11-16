رسميًا.. دمج قناتي تايم سبورتس وأون سبورتس تحت مسمى باقة قنوات أون تايم سبورتس (فيديو)‎

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة، تنطلق مع بداية عام 2020، هي ”أون تايم سبورتس ON Time Sports“؛ في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن تنطلق الباقة الرياضية الجديدة بحلول عام 2020، حيث تقرر دمج قناتي ”On Sport“، و“Time Sports“.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أنه بمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات أون سبورت ON Sport التي تم إطلاقها في نهاية 2016، وحققت نجاحًا كبيرًا، كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة في مصر، وقناة ”تايم سبورت Time Sport“ الفضائية التي حققت نجاحًا رائعًا أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر الصيف الماضي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بالتعاون المستمر مع المتحدة للخدمات الإعلامية وشركاتها، مؤكدًا اعتزازه بالكوادر المصرية التي تستطيع تقديم إعلام رياضي مميز بالمستوى العالمي الذي يشاهده المشاهد المصري على القنوات الأجنبية، موضحًا أنه آن الآوان لمتابعة مثل هذا المستوى على شاشات مصرية.

وأشار إلى استمرار قناة ”تايم سبورت“ الأرضية في عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التي تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاقات الدولية والقارية.

من جانبه، قال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قنوات ”أون تايم سبورتس“ ستمثل تطورًا لما تم بناؤه من قبل سواء في قنوات ”أون سبورت“ أو التجربة القصيرة الناجحة لـ“تايم سبورت“، لتتم الاستفادة من الكوادر المميزة مع إضافة محتوى مميز والحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة للمشاهد المصري والعربي.

وأضاف أنه سيتم التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة، من خلال بنية أساسية قوية، وفريق من المحترفين في العمل الرياضي التلفزيوني في مصر والشرق الأوسط، موضحًا أنه تم تعيين شركة ”POD“ وكيلًا إعلانيًا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية لضمان استقلالية قرار تلك الباقة الرياضية في الحصول على الحقوق الفضائية المختلفة.