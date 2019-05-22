تردد قناة تايم سبورتس الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية ‎ 2019

كشفت شركة سينيرجي عن تردد قناة تايم سبورتس الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستنطلق في شهر يونيو المقبل على أرض مصر.

وتقام البطولة خلال الفترة ما بين 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو التالي بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بالمحفل القاري.

ونشرت الشركة عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“ فيديو ترويجيًا للقناة يظهر فيه معظم محللي المباريات ومقدمي البرامج والمعلقين الذين سيعملون فيها بينهم طه إسماعيل وأحمد شوبير وحازم إمام.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في الفترة السابقة عن إتاحة أجهزة استقبال تتيح عرض القناة بجودة عالية الدقة على التليفزيون الأرضي.

وتشهد القناة تواجد ألمع و أكبر نجوم التحليل الكروي والرياضي، وعلى رأسهم أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام وحسن شحاته وأيمن يونس وحسن المستكاوي وطه إسماعيل وعماد متعب وطارق الأدور ومحمد أبو العلا وجمال الغندور وفرح وشيما وأحمد عز.

ومن المقرر أن تنطلق القناة في يوم الخامس والعشرين من مايو بعرض برامجها قبل بدء منافسات كأس الأمم الأفريقية.

Soon isA تم النشر بواسطة ‏‎Tamer Mursi‎‏ في الثلاثاء، ٢١ مايو ٢٠١٩

تردد القناة:

التردد الفضائي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد: 11449

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

التردد الأرضي عبر UHF 32