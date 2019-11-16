شوقي غريب يطالب لاعبي منتخب مصر الأولمبي بتجاهل عروض الاحتراف

قال شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي لرويترز،‭ ‬اليوم السبت، إنه حذّر لاعبيه من الانشغال بعروض الاحتراف بأندية أجنبية حاليًا، والتركيز في الفوز على جنوب أفريقيا في قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وحققت مصر صاحبة الضيافة علامة النجاح الكاملة في الدور الأول، بالفوز على مالي وغانا والكاميرون قبل مواجهة جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء.

والفوز سيعني التأهل رسميًا للأولمبياد، إذ يضمن الثلاثة الأوائل المشاركة في الألعاب الصيفية العام المقبل.

وقال غريب لرويترز: ”أنهينا مرحلة مهمة في مشوار طويل والقادم هو الأهم“.

وأضاف: ”مباراة جنوب أفريقيا مفتاح التأهل للأولمبياد ونحتاج لتركيز شديد مع تنفيذ التعليمات واستثمار الفرص، ورغم الانتصارات الثلاثة لم نحقق أي شيء حتى الآن“.

وتابع: ”طالبت اللاعبين بعدم الانشغال بعروض الاحتراف؛ لأن العروض الحقيقية ستأتي من خلال التألق في أولمبياد طوكيو“.

وواصل: ”لعبنا مرتين وديًا ضد جنوب أفريقيا، ونعرف نقاط القوة والضعف لديهم، ولن نتخلى عن الهدفين أمامنا ببلوغ الأولمبياد والتتويج باللقب“.

وتلعب غانا ضد ساحل العاج في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.