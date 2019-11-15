تعرّف على منافس منتخب مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا‎

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي أمام نظيره النيجيري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر الجاري.

بهذا التعادل خطف منتخب أفريقيا بطاقة العبور الثانية عن المجموعة بعدما انتزعت كوت ديفوار البطاقة الأولى وتصدرها للمجموعة عقب فوزها على زامبيا، اليوم الجمعة، بهدف دون رد في المباراة الأخرى لحساب المجموعة ذاتها.

وضربت جنوب أفريقيا موعدًا مع المنتخب المصري في الدور نصف النهائي، فيما تواجه كوت ديفوار منتخب غانا في المباراة الثانية من الدور ذاته، على أن تقام المباراتان يوم الثلاثاء المقبل.

وانفرد منتخب كوت ديفوار بصدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على نيجيريا وزامبيا والخسارة أمام جنوب إفريقيا، التي حلت في المركز الثاني برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين.

وودع المنتخب النيجيري البطولة بعدما حل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.

وحل منتخب زامبيا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمتين.