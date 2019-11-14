موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر: الأبيض يحدد سعر مصطفى محمد.. وتفاصيل ثورة البدري ضد ثلاثي الفراعنة

شهدت الكرة المصرية، اليوم الخميس، عدة أحداث مهمة خاصة مع الانطلاقة التي قدمها المنتخب الأول في مباراته الرسمية الأولى تحت قيادة مديره الفني حسام البدري، وتعادل خلالها مع كينيا بهدف لكل منهما في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور الأربعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بعدما أسدل مشواره في دور المجموعات أمام الكاميرون مساء اليوم الخميس.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم الخميس:

البدري يثور ضد ثلاثي الفراعنة ويدرس التغيير

عنف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ثلاثي الفراعنة بعد التعادل المخيب أمام كينيا بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى للمجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

ووبخ البدري الثلاثي محمد النني ومحمود علاء وأحمد فتحي بسبب الأداء المتواضع الذي أظهره اللاعبون في مباراة كينيا، والأخطاء الفادحة في التغطية والتمريرات المقطوعة والأداء الهزيل.

وأعلن البدري في تصريحات صحفية عقب لقاء كينيا أنه بصدد إجراء تعديلات على تشكيلة منتخب مصر في لقائه المقبل ضد منتخب جزر القمر يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية، معترفًا بسوء الأداء وبرر ذلك بالتوقف الطويل لبطولة الدوري.

وأضاف: ”خسرنا نقطتين ولم نودع التصفيات وما زال المشوار طويلًا. نحن في الجولة الأولى وأمامنا فرصة للتعويض والقادم سيكون أفضل“.

وأكد أن المنتخب تأثر بغياب عناصر الخبرة مثل محمد صلاح وعبدالله السعيد، ولكن الأمر كان لظروف خاصة ويجب التعامل معها.

الزمالك يحدد سعر مصطفى محمد

حدد نادي الزمالك سعر لاعبه مصطفى محمد حال تلقيه عروضًا للرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم الحالي، موضحًا أنه سيتم تسويق اللاعب حال مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح أن الزمالك يبحث عن تحقيق عائد مالي ضخم يناسب قدرات اللاعب، ولن يقل عائد بيعه عن 5 ملايين يورو لبيعه في أوروبا في الموسم الجديد.

وعلى صعيد آخر، فاز الزمالك وديًا على الأميرية بسبعة أهداف في تجربة ودية أقيمت اليوم الخميس؛ من أجل الاطمئنان على بعض اللاعبين البدلاء.

الأهلي يستعد لعلاج حمدي فتحي في ألمانيا

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه تحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لمواجهة الاتصالات وديًا استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، والسفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبدالحفيظ أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من الودية المنتظرة منتصف الأسبوع المقبل، بعد التدريبات المكثفة التي شهدتها الأيام الماضية، وحصول اللاعبين على جرعات تدريبية متنوعة تم تقسيمها بين مرحلة الإعداد الأولى في معسكر الإمارات والثانية بعد استئناف التدريبات مساء الإثنين الماضي، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

وأوضح أن النادي لم يتلقَ أي مكاتبات رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن إجراء أي تعديل على موعد مباراة النجم الساحلي التونسي الافتتاحية في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد مدير الكرة أن موعد المباراة وفقًا للمكاتبة الرسمية التي وصلت النادي محدد لها يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في العاصمة التونسية، مؤكدًا أن الأهلي يتعامل فقط مع المكاتبات الرسمية التي تصله.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق توجه إلى السفارة الألمانية بالقاهرة؛ من أجل استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا استعدادًا لإجراء جراحة غضروف الركبة، موضحًا أن هناك جهودًا مكثفة لاستخراج تأشيرة ألمانيا؛ بهدف التعجيل بسفر حمدي فتحي وإجراء العملية الجراحية.

وأكد مدير الكرة أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق يعاني من كدمة خفيفة في القدم أبعدته عن تدريبات الكرة، موضحًا أن الجهاز الطبي سيطمئن على اللاعب الذي يؤدي حاليًا برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا لمدة 48 ساعة؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأعلن الجهاز الفني جاهزية حسام عاشور قائد ولاعب وسط الفريق بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي كاملًا.

نجوم الأهلي والزمالك في عزاء علاء علي

شارك لاعبو الأهلي والزمالك في عزاء علاء علي لاعب الزمالك الأسبق الذي أقيم اليوم الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية بجوار مقر نادي الزمالك.

وشارك بعض لاعبي الأهلي في مراسم العزاء وهم سعد سمير وحسام عاشور ووليد سليمان بجانب لاعبي الفريق الأبيض.