هدف مباراة مصر وكينيا: 1-0 للفراعنة (فيديو)

تقدم محمود عبدالمنعم ”كهربا“ مهاجم المنتخب المصري بهدف في شباك كينيا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

واستغل كهربا خطأً دفاعيًا بين حارس ومدافع منتخب كينيا، فخطف الكرة، وأودعها داخل الشباك في الدقيقة 41.

ويسعى المنتخب المصري لتقديم صورة مختلفة عن الأداء الباهت الذي ظهر به في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة في صيف 2019 على أرض الفراعنة، والخروج من دور الستة عشر بالبطولة على يد جنوب أفريقيا.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على 12 مواجهة سابقة بين مصر وكينيا، نجح خلالها الفراعنة في تحقيق الفوز في 9 مباريات مقابل فوز وحيد للمنتخب الكيني وتعادلين.

وبدأت اللقاءات في تصفيات مونديال 1978، وتعادل المنتخبان في نيروبي ثم فاز منتخب مصر بهدف دون رد في مصر سجله أسامة خليل مهاجم الإسماعيلي الأسبق، ثم تقابلا في تصفيات أمم أفريقيا 1980 وحقق المنتخب الكيني انتصاره الوحيد بنتيجة 3-1 في نيروبي يوم 30 يونيو 1979، وسجل وقتها هدف مصر الوحيد أسامة خليل أيضًا ثم فاز الفراعنة في مصر بثلاثية نظيفة عن طريق أسامة خليل ومختار مختار ووحيد كامل.

وحصد منتخب مصر لقب دورة الألعاب الأفريقية عام 1987 بالفوز في النهائي على حساب كينيا بهدف دون رد، وفاز أيضًا الفراعنة على كينيا في كأس الأمم الأفريقية 1988 بثلاثية دون رد عن طريق جمال عبدالحميد (هدفين) وأيمن يونس.

وتجدد الصدام بين المنتخبين في تصفيات مونديال 1990 وتعادلا في نيروبي دون أهداف وفاز المنتخب المصري في مصر بثنائية نظيفة سجلها هشام عبدالرسول وإبراهيم حسن ثم تقابلا وديًا عام 2003 وفاز الفراعنة بهدف طارق السيد وبنفس النتيجة عام 2009 في لقاء ودي بهدف أحمد حسن.

وفاز منتخب مصر في نصف نهائي دورة حوض النيل عام 2011 بنتيجة 5-1 بهاتريك أحمد بلال والسيد حمدي ووائل جمعة، ثم تقابلا وديًا عام 2014 وفاز الفراعنة بهدف عمرو جمال.