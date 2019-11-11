سبب الوفاة وأيامه الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن علاء علي لاعب الزمالك الراحل

تلقت الكرة المصرية خبرًا مفجعًا بوفاة اللاعب علاء علي، عن عمر يناهز 31 عامًا و10 أشهر، وهو ما ألقى بحالة من الحزن الشديد على الأوساط الكروية المصرية.

وزاد من هول الصدمة المفجعة أن وفاة علاء علي وهو في سن الشباب بعد أيام من وفاة الممثل هيثم أحمد زكي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي سبب الوفاة وتفاصيل الأيام الأخيرة في حياة علاء علي وكل الأمور المتعلقة باللاعب الخلوق:

بداية مميزة

كان علاء علي أحد اللاعبين الواعدين في نادي الزمالك بقطاع الناشئين بعد نجاحه في الاختبارات، ولمع اللاعب ليتم تصعيده قبل أن يكمل عامه الـ20 إلى الفريق الأول بواسطة الهولندي رود كرول المدير الفني الأسبق، الذي دفع به في لقاء طلائع الجيش يوم 29 مارس 2008 ببطولة الدوري.

وساهم علاء علي بعد تصعيده في حصد بطولة كأس مصر مع الفريق الأول قبل رحيل كرول وتولي الألماني راينر هولمان قيادة الفريق الأبيض موسم 2008/2009، ولعب 16 مباراة وصنع 4 أهداف، ولكن نقطة التحول في مشوار علاء علي كانت في موسم 2009/2010 بعد تولي حسام حسن قيادة الزمالك.

وأشرك حسام حسن اللاعب بعد توليه المهمة واعتمد عليه أساسيًا وسجل اللاعب هدفين وصنع هدفًا، ثم تحول للاعب بديل في الموسم التالي وسجل هدفًا وصنع آخر مع الفريق الأبيض، وقرر اللاعب الرحيل في يناير 2012 بعدما أصبح أسيرًا لمقاعد البدلاء مع حسن شحاتة المدرب الأسبق.

مشوار الرحالة

رحل علاء علي إلى تليفونات بني سويف موسم 2012/2013 وسجل هدفًا وصنع 3 أهداف قبل إلغاء الدوري المصري وانتقل إلى سموحة موسم 2013/2014 وسجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف، وفي الموسم التالي سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

انتقل علاء علي لطلائع الجيش موسم 2016/2017 وسجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف لزملائه، ثم رحل في الموسم التالي لوادي دجلة قبل أن يدخل في خلاف مع محمد شوقي المدرب العام وقتها، وانتقل إلى المصري البورسعيدي الذي لعب له في موسم 2017/2018 وقرر الرحيل بعدها في يناير 2018 إلى بتروجت، وتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وعاد في يونيو الماضي.

سبب الوفاة وتفاصيل الأيام الأخيرة

ابتعد علاء علي عن الأنظار في الفترة الأخيرة بعد أن اكتشف مرضه بورم خبيث في المخ.

وقال أحمد دويدار لاعب الإنتاج الحربي الحالي، في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ إن علاء علي عانى من المرض في الشهور الأخيرة من حياته، ولكنه تكتم على الأمر وكان يعلم بالمرض بعض الأصدقاء المقربين إليه.

وأضاف: ”علاء من الشخصيات الرائعة التي تعاملنا معها في الوسط الرياضي، وتواصلت معه قبل رحيله بأسبوع وكان في قمة الصبر والتفاؤل بقضاء الله“.

وقال المعتصم سالم مدافع الإسماعيلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“: إن علاء علي كان في الفترة الأخيرة دائم الحديث عن صبره واحتسابه المرض، مؤكدًا أن اللاعب فضّل التكتم التام على مرضه.

وأوضح أن اللاعب لم تكن له أي مطالب أو حديث مع زملائه المقربين سوى عن الصبر وقيمة الرضا بقضاء الله.

ردود فعل واسعة

لاقى خبر وفاة علاء علي ردود فعل واسعة بعدما أصدر نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم وأيضًا ناديا المصري والجونة بيانات رسمية.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، في بيان رسمي، بالغ حزنه لوفاة اللاعب الخلوق علاء علي، كما أن العديد من نجوم الكرة المصرية حرصوا على نعي اللاعب الراحل.