وفاة علاء على لاعب الزمالك السابق عن عمر 31 عامًا

توفي لاعب نادي الزمالك وبتروجت والمصري وسموحة السابق، علاء علي، اليوم الإثنين، عن 31 عاما.

ونعى عدد كبير من اللاعبين والإعلاميين المصريين اللاعب الذي أجاد بالقدم اليسرى رفقة عدد من الأندية المصرية أبرزها الزمالك.

وعلاء علي من مواليد 28 يناير 1988، ويجيد في مركز الجناح الأيسر.

ونعى النادي المصري اللاعب عبر حسابه على فيس بوك :“النادي المصري ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة لاعبه السابق علاء علي والذي رحل إلى جوار ربه عن عمر يناهز 31 عاماً“.

وتابع :“والنادي المصري إذ ينعى نجمه السابق فإنه يتوجه بخالص العزاء والمواساة لجماهير الكرة المصرية ولأسرة الفقيد الراحل ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون“.

وعانى لاعب الزمالك من المرض قبل وفاته، ولم يكن مرتبطا بأي ناد منذ هبوط بتروجيت للدرجة الثانية نهاية الموسم الماضي.