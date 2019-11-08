مصر تهزم مالي بهدف نظيف في افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا (فيديو)

سجل مصطفى محمد هدفًا ليقود مصر للفوز 1-صفر على مالي، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا والمؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية 2020 في القاهرة، اليوم الجمعة.

وتتأهل ثلاثة منتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر تشرين الثاني الحالي بمشاركة ثمانية منتخبات، تم تقسيمها على مجموعتين، إلى دورة طوكيو العام المقبل.

وتصدرت مصر المجموعة الأولى مؤقتًا بثلاث نقاط قبل مواجهة غانا والكاميرون في المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم.

سجل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من أحمد فتوح في الدقيقة 29.