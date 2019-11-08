هدف مباراة مصر ومالي: 1-0 للفراعنة (فيديو)

تقدم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي بهدف في شباك مالي، خلال مباراة الفريقين في افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وارتقى مصطفى عاليًا وسدد رأسية قوية في شباك الفريق المالي.

هدف ⚽️ البلدوزر مصطفى محمد يفتتح باب التسجيل للفراعنة ???? ???????? 0 – 1 ????????#AFCONU23 #beINAFCON pic.twitter.com/y4v0kIEdrO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2019

يبدأ المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب مشواره في اقتناص بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، من بوابة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 نوفمبر الجاري حتى 22 من الشهر نفسه.

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبي المصري في المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية كلًا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

وتقام مباريات المجموعة الأولى على استاد القاهرة، بينما تقام مباريات المجموعة الثانية على استاد السلام.