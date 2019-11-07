أحمد فتحي يرفض عرضًا جديدًا من بيراميدز.. ويوافق على التجديد للأهلي المصري

كشف أحمد فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، وكابتن منتخب مصر موقفه من العرض الجديد الذي تلقاه من إدارة القلعة الحمراء، من أجل مد عقده مع النادي لمدة موسم آخر، خاصة بعد أن طلب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من الإدارة استمرار اللاعب في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ورفض رحيله سواء للاحتراف الخارجي أو إعلان الاعتزال.

كما كشف فتحي موقفه من عروض الاحتراف التي تلقاها من أندية في الخليج للرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وعرض محلي من نادي بيراميدز.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي عرض على أحمد فتحي خلال معسكر الإمارات تجديد تعاقده مع النادي لمدة موسم آخر، في ظل رغبه الإدارة في الحفاظ على النجوم الكبار في الفريق ومنحهم التكريم الذي يليق بتاريخهم في النادي، مثل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق وحسام عاشور كابتن الأهلي ووليد سليمان، كما أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق طلب استمراره بسبب الرغبة في الاستفادة من خبراته خاصة في بطولة أفريقيا، والتي تعتبر الهدف الأول للنادي حاليًا.

وأَضاف المصدر: ”أحمد فتحي أبلغ سيد عبدالحفيظ بتلقيه عدة عروض للاحتراف في الخليج خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأجل البت فيها لحين معرفه موقف النادي والجهاز الفني، كما تلقى عرضًا من نادي بيراميدز، لكنه رفضه، وأكد أنه مرحب بالتجديد للأهلي وفقًا للمدة التي تراها الإدارة مناسبة سواء موسم واحد أو عدة مواسم، لكنه طلب أن يتم ترضيته ماليًا بما يليق بتاريخه مع النادي، كما أن هذا العقد سيكون الأخير في مشواره كلاعب كرة“.

وتابع: ”فتحي أكد لسيد عبدالحفيظ أنه يركز حاليًا مع الأهلي من أجل تحقيق الفوز ببطولة أفريقيا الغائبة عن القلعة الحمراء منذ العام 2013، والعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ولن يشغل نفسه بموعد التجديد الرسمي، ويترك للإدارة قضية تحديد الوقت المناسب لهذا الأمر“.

وفي نفس الإطار أكد علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية، للرحيل عن القلعة الحمراء؛ نظرًا لجلوسه على دكة البدلاء بشكل مستمر، وقال اللاعب إنه رغم تلقيه أكثر من عرض للرحيل، إلا أنه يتمنى البقاء والتواجد في صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن كل تركيزه في الوقت الحالي ينصب مع الفريق.

وأوضح حارس الأهلي أن أي لاعب يتمنى المشاركة في المباريات، وهو شعور طبيعي في كرة القدم، مشددًا على أنه يجتهد في التدريبات بصورة كبيرة لتحقيق هذا الهدف والظهور في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر.

ولم يشارك لطفي مع الأهلي منذ انضمامه إلى النادي إلا في عدد قليل للغاية من المباريات يعد على أصابع اليد الواحدة؛ نظرًا لاعتماد الأجهزة الفنية على الحارس الأساسي محمد الشناوي، ومن بعده الحارس شريف إكرامي.

وأعلن النادي الأهلي ظهر اليوم، الخميس، إطلاق تطبيق الأعضاء Alahly members، وذلك في إطار توجهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ليكون الأهلي من أول الأندية إلكترونيًا التي تستخدم المدفوعات غير النقدية، ويقدم المشروع خدمات كثيرة ومتنوعة للأعضاء، وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط ”أون لاين“ دون الحاجة للذهاب إلى المقر، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضًا التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي كمواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية في مختلف المراحل العمرية، كما يجري حاليًا التجهيز لإطلاق خدمة حجز وسداد رسوم الرحلات.