محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط في النادي الأهلي المصري

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب تعيين محسن صالح، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، رئيسًا للجنة التخطيط للكرة خلفًا لطه إسماعيل.

وكشف الأهلي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم عقد اجتماع مقبل للجنة التخطيط بقيادة محسن صالح مع الخطيب؛ لترتيب العديد من الملفات، والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة؛ سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

وكان الأهلي قد قبل استقالة طه إسماعيل من رئاسة اللجنة بسبب عمله بالإعلام، ليخلفه محسن صالح وبعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو.

وسبق لمحسن صالح تولي قيادة شباب الأهلي في عام 1979.

كما قاد صالح كلًا من المصري والإسماعيلي وتوج مع الأخير بلقب الدوري المصري في عام 2002.

وتولى قيادة منتخب مصر من عام 2002 إلى 2004 وظهر على رأسه في كأس أمم إفريقيا.

وكانت آخر تجربة تدريبية لمحسن صالح مع سموحة في عام 2010.