حسام البدري مدرب المنتخب المصري يستبعد لاعبي بيراميدز من معسكر الفراعنة لهذا السبب

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، استدعاء كريم طارق لاعب طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلي، بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص بهما للانضمام لمعسكر الفريق الوطني المقام حاليًا ببرج العرب، وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز عن إرسال لاعبيه في الوقت المحدد للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الأندية.

واكتفى الجهاز الفني للفراعنة بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليًا بالمعسكر المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة ليبريا وديًا يوم الخميس المقبل، في إطار الاستعدادات لمواجهتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021

وأكد مصدر لـ ”إرم نيوز“ أن قرار البدري جاء من أجل ترسيخ مبدأ أن مصلحة المنتخب الوطني كانت وستظل فوق أي اعتبار.

وأبلغ المدير الفني للمنتخب المصري عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، بأنه لن يسمح بأن يتلاعب أي ناد بمصلحة المنتخب أي كانت الأسباب، وطالبه بعقد جلسة مع مسئولي أندية الدوري من أجل عدم تكرار هذا الأمر مجددًا.

ويرجع سبب الأزمة في رفض الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز، إرسال لاعبيه والتمسك بإرسالهم في موعد الأجندة الدولية فقط، رغم توقف المسابقة منذ عدة أيام بناء على قرار اتحاد الكرة من أجل منح لاعبي المنتخبين الأول والأوليمبي فرصة للاستعداد بقوة للمهمة الوطنية التي تنظرهما في التصفيات الإفريقية أو في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا.

ورفضت إدارة بيراميدز التدخل في الأمر وتركت الملف في يد المدير الفني وممدوح عيد المدير التنفيذي الذي اتفق مع ديسابر على عدم إرسال لاعبيهم لمنتخب مصر إلا في وقت الأجندة الدولية على الرغم من الضغوط التي مارسها بعض اللاعبين خلال الساعات الماضية، وعلى رأسهم عبدالله السعيد قائد الفريق وأحد أبرز أعمدة حسام البدري في المنتخب المصري.