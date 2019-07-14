مدير منتخب مصر يكشف لـ“إرم نيوز“ أسباب الخروج المبكر من أمم أفريقيا وكواليس المعسكر وأزمة عمرو وردة

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أسباب خروج الفراعنة من دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا، وكواليس المعسكر الذي أثار جدلًا واسعًا، خاصة بعد استبعاد عمرو وردة لأسباب أخلاقية وعودته مرة أخرى.

وأجرت ”إرم نيوز“ حوارًا مع لهيطة الذي كشف العديد من الأسرار، بشأن قصة استبعاد وردة، والمسؤول عن تصوير إعلان اعتذار اللاعبين عن وداع البطولة مبكرًا وغيرها من الأمور فإلى السطور القادمة.

حدثنا عن أسباب خروج مصر من كان 2019؟

الأمر يرجع إلى عدم الاستعداد بشكل كافٍ قبل البطولة مباشرة، وقلة المباريات الودية، كما أن عدم انتظام مسابقة الدوري العام أثر على ظهور الفراعنة بأداء باهت خلال كان 2019.

هل سافر محمد صلاح إلى الغردقة لمقابلة راموس قبل مباراة دور الـ16؟

أقسم بالله صلاح لم يغادر معسكر الفراعنة خلال البطولة وكل هذه شائعات غرضها الشوشرة على الفرعون المصري.

هل كنت مع قرار استبعاد عمرو وردة من بطولة أفريقيا؟

أنا الذي أصررت على رحيل عمرو وردة نظرًا لسوء سلوكه خلال المعسكر، كما أنني اتخذت القرار وطبقته دون الرجوع إلى اتحاد الكرة.

من المسؤول عن عودة عمرو وردة لمعسكر كان 2019؟

المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة رضخ لرغبة اللاعبين الكبار في المنتخب الوطني، بالإضافة لمساندة الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي أجيري لقرار عودة وردة للحفاظ على تركيز اللاعبين.

كيف كان رد فعلك عقب عودة وردة للمعسكر؟

اعترضت بشدة ولكن ليست لدي صلاحيات كافية لتطبيق قراري فالأمر يرجع للمشرف العام على الفريق المهندس هاني أبو ريدة.

هل كنت على علم بتصوير إعلان الاعتذار عن الخروج من البطولة؟

بالتأكيد لا.. أنا غير مسؤول عن قيام اللاعبين بتصوير الإعلانات، فالقرار يرجع إلى اللاعب فقط وهناك عقود إلزامية مع الشركة الراعية ولكن هذا الإعلان يعبر عن نكسة حقيقية لجيل 2019.

أخيرًا.. من المسؤول عن إخفاق الكرة المصرية هذا العام؟

أرى أننا كلنا مسؤولون ولا يستثنى أحد بداية من الأب الشرعي للكرة المصرية اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين نهاية إلى أصغر عامل في المنتخب الوطني، وأتمنى لمنتخبنا والكرة المصرية بشكل عام التوفيق فيما هو قادم.

يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا 2019، دور الـ16، أمام جنوب أفريقيًا، بعد الخسارة بهدف نظيف.

وتقام اليوم الأحد مواجهتا المربع الذهبي، بين الجزائر ونيجيريا، وتونس أمام السنغال، على أن يلعب الفائز من كل مباراة، في النهائي، يوم 19 يوليو المقبل.