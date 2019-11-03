رمضان صبحي يفضل العودة إلى أوروبا.. وضغوط عائلية لاستمراره في النادي الأهلي المصري

يعيش رمضان صبحي، لاعب وسط هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار لصفوف النادي الأهلي المصري، حتى نهاية الموسم الحالي، حالة من التشتت الذهني في الفترة الحالية؛ بسبب قضية حسم مصيره في القلعة الحمراء عقب نهاية الإعارة.

ويرغب اللاعب في العودة للاحتراف الأوروبي حال نجاحه في الفوز مع الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، هذا الموسم، فيما ترفض زوجة اللاعب العودة إلى أوروبا وترغب في الاستقرار بمصر خلال الفترة المقبلة، لتكون بجوار عائلتها، خاصة بعد أن أنجبت طفلًا.

رمضان يفضل استكمال مشواره الاحترافي

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”رمضان مصر على العودة إلى أوروبا واستكمال مشواره الاحترافي بعد انتهاء فترة إعارته للأهلي نهاية الموسم الحالي، خاصة أن اللاعب حصل على عدة عروض احتراف من إيطاليا وألمانيا، كما صرح وكيله نادر شوقي، مؤخرًا في لقاء تلفزيوني، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الأهلي في الموسم الحالي، كما ينتظر اللاعب المشاركة في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة للأولمبياد، والتي تقام في مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، من أجل تقديم مستوى جيد والحصول على عروض احتراف في أندية كبيرة بأوروبا“.

وأضاف المصدر: ”رمضان صبحي ينتظر أن يفي بوعده لجماهير الأهلي ويحصد مع الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا الحالية، ثم يعود لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي لتحديد مصيره، حيث سيطلب الموافقة على أحد عروض الاحتراف التي يمتلكها“.

وتابع: ”يرى رمضان أنه من الصعب الانتقال للأهلي بشكل نهائي، خاصة أن ناديه الإنجليزي سيطلب مبلغًا ضخمًا جدًا لإتمام الصفقة، سيكون من الصعب على إدارة الأهلي أن توافق عليه، خاصة إذا استمر على نفس المستوى الجيد الذي يقدمه في الدوري المصري حاليًا، والظهور بمستوى مميز في بطولة أفريقيا المقبلة“.

زوجة رمضان ترغب في الاستقرار بمصر

وتابع المصدر: ”هناك أزمة قد تعرقل عودة رمضان صبحي للاحتراف الخارجي بعد نهاية إعارته للأهلي، وهي زوجته حبيبة، شقيقة شريف إكرامي، حارس الأهلي الحالي، والتي ترغب في الاستقرار بمصر بجوار عائلتها خلال الفترة المقبلة، وطلبت من اللاعب الانتقال للأهلي بشكل نهائي، خاصة بعد أن رزقا بطفل منذ فترة قصيرة، وتفضل أن يتربى وسط عائلته، كما أنه استعاد مستواه الفني بعد المشاركة بشكل مستمر في المباريات مع الأهلي، وبات قريبًا من العودة لمنتخب مصر الأول، بعد فترة طويلة من التجميد على دكة هيدرسفيلد ومن قبلها ستوك سيتي، وطلب اللاعب منها مهلة حتى نهاية الموسم الحالي لإعلان موقفه النهائي“.

ونجح الأهلي في تجديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد في بداية الموسم الحالي مقابل مليون و600 ألف جنية بخلاف 300 ألف أخرى، حال توج الأهلي بالدوري وبطولة أفريقيا، خاصة بعد فضلت الإدارة استمراره في الفريق من أجل محاولة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لتعويض الخروج المبكر الموسم الماضي، بخماسية أمام نادي صن داونز.

ومن جانب آخر، تمسك رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، باستكمال بناء سور حول ملعب مختار التتش الذي يحتضن تدريبات الفريق، من أجل فرض حالة من السرية على المران في الفترة المقبلة، في ظل تطبيق بعض الجمل التكتيكية، ويرغب فايلر في أن تكون مفاجأة للمنافسين.

وقام مسؤولو الأهلي، صباح اليوم الأحد، بالاستجابة لرغبة المدير الفني واستكمال بناء سور حول الملعب، وسيتم السماح للإعلام بحضور المران في يوم واحد فقط، خلال الأسبوع.