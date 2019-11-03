لاعب ناشئ يهرب من النادي الأهلي المصري إلى إسبانيا.. ويتهم مدربيه باضطهاده وطلب أموال منه للمشاركة في المباريات (فيديو)

أثار اللاعب مصطفى هشام، ناشئ النادي الأهلي المصري، ضجة واسعة خلال الساعات الماضية بعد هروبه من الفريق الأحمر، إلى فريق خوبي إسبانيول الإسباني، واتهامه لمدربي قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بطلبهم أموالًا منه للمشاركة في المباريات.

وقال هشام في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”وصلت إلى إسبانيا منذ شهر ونصف الشهر، ووقعت عقود انضمامي للفريق الإسباني، والأمر متوقف الآن على إرسال الاتحاد المصري بطاقتي الدولية لفريقي“.

وأضاف: ”أتمنى ألا تتعطل الأمور، لقد تعرضت للظلم والاضطهاد في الأهلي طوال ثلاث سنوات، وهذا ما جعلني أقرر الرحيل للاحتراف الخارجي“.

وتابع: ”فتحي مبروك، مسؤول قطاع الناشئين بالأهلي، أراد رحيلي وأكد أنني لا أستحق اللعب في صفوف الفريق، لذا أتمنى منه أن يسهم في تسهيل إجراءات إرسال بطاقتي الدولية وألا تتعطل الأمور أكثر من ذلك“.

وأردف: ”من المفترض ألا يحصل النادي الأهلي على حقوق رعاية لأنني لم أستفد من النادي في أي شيء، خلال 3 سنوات أنا مظلوم، ولعبت مباراة واحدة فقط طوال هذه المدة“.

واستطرد: ”اضطهادي من قبل المدربين لم يكن لأسباب فنية، طالبني بعض المدربين بأموال لكي أشارك، بالرغم من أن مستواي يجعلني أستحق للمشاركة بشكل طبيعي لكني كنت مظلومًا“.

واستكمل: ”أحمد سراج، المدير الفني، كان يعاملني بشكل سيئ، ليس أنا فقط، هناك أيضًا علي عبد الوهاب الذي رحل بالطريقة نفسها ثم انضم للمنتخب الأولمبي“.

ومن جانب آخر يواجه مجلس إدارة النادي الأهلي أزمة جديدة، بعد رفض ثلاثي الفريق الأول شريف إكرامي حارس المرمى وحسام عاشور ووليد سليمان فكرة الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، بعدما عقد معهم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسات منفصلة لمطالبتهم بالاعتزال وعدم تجديد عقودهم.

وبدأت إدارة الأهلي جس نبض اللاعبين الثلاثة بخصوص الاعتزال، خاصة أن إدارة النادي بدأت التخطيط لإبرام صفقات جديدة لدعم الفريق في الانتقالات الشتوية والموسم الجديد.

ولم يتواصل عبدالحفيظ مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق، بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي أثار قلق فتحي بخصوص مستقبله مع الفريق.

كما يهدف الجهاز الفني للنادي الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، إلى الاستفادة من مكان شريف إكرامي في القائمة، حيث يتمنى المدير الفني اعتزال اللاعب وتكليفه بدور جديد في الفترة المقبلة، على أن يتم ضم حارس آخر بجوار محمد الشناوي، والموافقة على رحيل علي لطفي إلى إنبي في الميركاتو الشتوي.