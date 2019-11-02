تركي آل الشيخ يعلن زيارة محمود الخطيب ويرفض اعتذار جماهير النادي الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والمالك السابق لنادي بيراميدز، زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة بمنزله، بعد أن تم إنهاء الخلاف بينهما خلال الأيام الماضية للاطمئنان على صحته.

كما رفض تركي آل الشيخ الآراء التي طالبت جماهير الأهلي بانتظاره في مطار القاهرة أثناء زيارته القادمة في مصر من أجل تقديم اعتذار رسمي له بعد التطاول على والدته في المدرجات خلال فترة الخلافات السابقة.

ووجه أحمد عفيفي المتحدث الرسمي السابق باسم بيراميدز والمنتمي لنادي الزمالك رسالة عتاب إلى تركي آل الشيخ عبر صفحته على ”الفيسبوك“، قائلًا:“موقفك من السعي إلى خروج الجماهير المحبوسة ودعم مؤمن زكريا أمر جميل، لكن كونك قررت فتح صفحة جديدة مع الأهلي والعودة إلى المسار القديم على أمل أن ينتهي بك نهاية مختلفة عن النهاية السابقة التي أدت إلى تطاول جماهير الأهلي عليك، هذا أمر يخصك، ولكن ماذا عن الناس الذين استقبلوك استقبال الفاتحين، ووعدتهم ببناء استاد، في رأيي أنهم الأولى بالدعم لأنهم ساندوك في كل الأزمات التي مررت بها في مصر مع الأهلي وجماهيره، وما سر جملة: الذي يلعب معنا يتحمّل أو يتعوّر، هل من ساندوك يستحقون ذلك؟“.

وقال آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ ردًا على تصريحات أحمد عفيفي:“في البداية أحب أشكرك على صراحتك بس برضه عاوز منك تستحمل صراحتي، وأنا أخوك وأنت عارف يا أحمد معزتك عندي (وما دام نزّلت الموضوع على صفحتك على الملأ سأرد زيك على الملأ):“أولًا هل هنالك أحد قال لك من البداية أو لا يعرف أنني أشجع في مصر الأهلي؟“.

وأضاف:“ثانيًا هل أنا عندما زرت غير الأهلي خلال فترة الخلاف كنت شخصية نكرة، أم كنت وزيرًا سعوديًا، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي؟!“.

وتابع آل الشيخ في رسالته لأحمد عفيفي:“ثالث حاجة، هل قدمت شيئًا أم لم أقدّم ؟! رابع حاجة، إنا مش جمعية خيرية يا أخي الكريم، ولا أحد يمكن أن يفرض عليّ أن أقدّم أو لا أقدّم .. خامس حاجة، قررت وبوضوح أنني لن أدعم بعد اليوم إلا الفريق الذي أشجعه.. سادس حاجة، وليس علاقة في الموضوع، سأزور الخطيب قريبًا لأطمئن عليه لو حابب تزعل زيادة، وستظل أخًا وعزيزًا ياكابتن.. واللي يلعب.. كمل براحتك“.

وأكمل:“مرة أخرى مع كامل احترامي لك كأخٍ عزيز، وأحب أن أتابع تحليلك، وتعرف قربك ومكانتك عندي، ولكونك مُصرًا على الصراحة خذ صراحة: أولًا: بالنسبة لموضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة إن شاء الله.. ثانيًا: علاقتي بالنادي الذي أحبه وجمهوره في اعتقادي هذا موضوع يخضع لتقديري.. ثالثًا: أكيد حب الجمهور في الاستقبال لأسباب منها غروس، والنقاز، وفرجاني، ودعم صفقة بوطيب.. وأهم سبب أنني أهلاوي.. رابعًا: الرهان على حاجة ليست موجودة أساسًا ليس في محله.. خامسًا: واحد ورجع إلى بيته وأهله، أنت زعلان ليه؟.. سادسًا وهذا المهم: اسأل عنه خالد بيبو سيجيبك“.

وعن تصريحات مصطفى يونس كابتن الأهلي السابق والتي طالب فيها جماهير الأهلي الاعتذار له، قال تركي آل الشيخ:“أنا من جمهور الأهلي.. وليس بيننا اعتذارات.. نحن أهل وإخوان.. ولا أحد يفرض على الجمهور أي حاجة“.