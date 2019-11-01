موجز أخبار الأهلي والزمالك: بديل زيزو يثير الانقسام في القلعة البيضاء.. وثلاثي الأحمر يرفض الاعتزال

يستعد المنتخب الأولمبي المصري بكل قوة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العام المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019:

الجنايني يحفز لاعبي المنتخب الأولمبي بالمكافآت

حرص عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت على تحفيز لاعبي المنتخب الأولمبي بالمكافآت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتأهل لتحقيق حلم الأولمبياد.

وأجرى الجنايني اتصالًا بالمدرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وطالبه بالتركيز الشديد مع اللاعبين لتحقيق حلم الجماهير المصرية بالعودة للأولمبياد بعد الغياب في الدورة الماضية.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي أرقام قمصان لاعبي الفريق لخوض بطولة 23 عامًا، وحصل رمضان صبحي على القميص رقم 10 وسيحمل شارة قيادة المنتخب بالبطولة.

ثلاثي الأهلي يرفض الاعتزال

رفض ثلاثي النادي الأهلي شريف إكرامي حارس المرمى وحسام عاشور ووليد سليمان فكرة الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، بعدما عقد معهم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة جلسات منفصلة لمطالبتهم بالاعتزال وعدم تجديد عقودهم.

وبدأت إدارة الأهلي جس نبض اللاعبين الثلاثة بخصوص الاعتزال، خاصة أن إدارة النادي بدأت التخطيط لإبرام صفقات جديدة لدعم الفريق في الانتقالات الشتوية والموسم الجديد.

ولم يتواصل عبدالحفيظ مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي أثار قلق فتحي بخصوص مستقبله مع الفريق.

وخاض الأهلي تدريباته على أحد الملاعب الصغيرة في مدينة دبي التابعة لنادي شباب الأهلي، وشارك في المران اللاعب محمود وحيد الظهير الأيسر بعد تعافيه من الإصابة، بينما تعرض حسين السيد لاعب الفريق لكدمة في الركبة.

ووجه مؤمن زكريا مهاجم الفريق الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بعدما أعلن الأخير تحمله تكاليف علاج مؤمن في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مرضه الذي أبعده عن المباريات.

بديل زيزو يثير الانقسام في الزمالك

أثار بديل اللاعب محمود عبدالعزيز ”زيزو“ نجم وسط الزمالك الانقسام في القلعة البيضاء بعد أن أبدى الزمالك رغبته في ضم محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة خلال الانتقالات الشتوية القادمة، ولكن إدارة دجلة طلبت 50 مليون جنيه لبيع اللاعب.

ورشح مسؤولو الزمالك أكثر من لاعب للتعاقد معه في شهر يناير المقبل لتدعيم الفريق بعد إصابة زيزو بقطع في الرباط الصليبي على رأسهم نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز وعماد حمدي لاعب وسط الإسماعيلي.

ووجه محمود عبدالعزيز رسالة غاضبة لبعض اللاعبين القدامى عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبي اليوم الجمعة منتقدًا تجاهلهم له ودعمهم للاعبين في أندية أخرى بعد الإصابة.

وواصل الزمالك تدريباته في معسكر الفريق بمدينة 6 أكتوبر، وشهد المران انتظام التونسي حمدي النقاز بينما مد مواطنه فرجاني ساسي إجازته في بلاده لبعض الارتباطات الخاصة.

بيان ناري للإسماعيلي ضد وزير الرياضة

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بيانًا رسميًا لتأكيد رفضه التام فكرة التنازل عن ستاد الإسماعيلية، وما تردد عن دخول الاستاد اتفاقية للتطوير بين وزارة الرياضة وشركة ستادات دون استئذان النادي.

وأكد البيان أن ستاد الإسماعيلية ملكية خالصة للنادي الإسماعيلي عن طريق التبادل بين منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقًا للنادي الإسماعيلي) وستاد الإسماعيلي الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1 أبريل لعام 1979.

وأوضح البيان أن محافظ الإسماعيلية في ذلك الوقت كان يملك من الصلاحيات التي تمكنه من إصدار تلك القرارات بموجب التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بشأن مباشرة المحافظين بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، مما يؤكد قانونية وشرعية قرار المحافظ.

ووجه المجلس رسالة إلى جماهير الإسماعيلي العظيمة بالتوحد والتكاتف خلف المجلس حيال هذه الأزمة.

المصري يحشد لاعبيه لخوض بطل سيشيل

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي 19 لاعبًا لخوض لقاء كوت دي أور بطل سيشيل يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 الإضافي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخلت قائمة المصري من كريم العراقي ظهير أيمن المنتخب الأولمبي، وضمت كلًا من أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاتة لحراسة المرمى، عمر كمال عبدالواحد، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، عبدالناصر دي ماريا للدفاع، عمرو موسى، فريد شوقي، النيجيري إيزي ايميكا، البوركيني سعيدو سيمبوري، حجاج عويس، أحمد ياسر، حسن علي، إسلام عطية، حسين رجب للوسط، أحمد جمعة، الفلسطيني محمود وادي، النيجيري أوستين أموتو للهجوم.