نادي الزمالك يرحب بعودة كهربا.. ويكشف حقيقة توقيع نجم وادي دجلة‎ ورحيل محمود علاء

فتح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الباب أمام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، للعودة لصفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة، في حالة وجود رغبة لديه في هذا الأمر، خاصة أن الأبيض في حاجة لجهوده الفنية سواء أكان محليًّا أم ببطولة أفريقيا، التى يسعي الفريق للفوز بها والتأهل لكأس العالم للأندية.

وقال أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة في الزمالك في تصريحات تلفزيونية: ”كهربا لاعب مهم ، ولو يرغب في إغلاق صفحة الخلافات الحالية والعودة لصفوف الفريق فالباب مفتوح، ولا يوجد لدى الإدارة والجهاز الفني بقيادة الصربي ميشو أي اعتراض على هذا الأمر، ولا نتودد له من أجل العودة ولكن حرصًا على مصلحته وعدم تعرضه للإيقاف والحرمان من الانضمام لمنتخب مصر“.

وأضاف مرتضى: ”كهربا اختار وقتًا سيئًا للرحيل عن الفريق، لقد سانده النادي في بضع أزمات وخرج كإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم في الدوري السعودي، وحصل على مقابل مادي ضخم، أؤكد مرة أخرى أن الزمالك لا يتودد له لأن الفريق لا يقف على أحد، وإذا كان كهربا يظن أن موقفه القانوني سليم وأنه يستطيع التوقيع لأي ناد فهو حر“.

وعن محمود علاء قال مرتضى ”اللاعب تلقى عرض احتراف ولكن الإدارة رفضت رحيله بسبب عدم وجود بديل له في الفريق، ولن يرحل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، الإدارة تتعرض لضغوط كبيرة من الجماهير التي ترغب في عدم التفريط في نجوم الفريق، وعلاء من اللاعبين الذين يتمسكون بتعديل عقودهم في حالة رفض عروض الاحتراف، ليس من المعقول أن نعدل عقد اللاعب كل موسم ولكن يحدث التعديل مع من يستحق، مثلل طارق حامد“.

وعن حقيقة التوقيع مع محمد عبدالعاطي قال مرتضى “ تفاوضنا مع وادي دجلة لضم محمد عبد العاطي، وعرضنا مليون دولار لضم اللاعب، لكن ماجد سامي رئيس النادي طلب 50 مليون جنيه لذلك أغلقنا ملف التفاوض، الجهاز الفني بقيادة ميتشو يعكف على تحديد الصفقات التي ستنضم للفريق في الفترة المقبلة سواء في يناير أو الموسم المقبل، ونرغب في ضم لاعب جديد في فترة الانتقالات الشتوية سواء في مركز الوسط المدافع أو المهاجم، من أهم أسباب التعاقد مع ميتشو هو أن النادي وضع خطة خلال الموسم أن نعتمد على الناشئين والشباب للتقليل من شراء اللاعبين في ظل ارتفاع الأسعار“.