مرتضى منصور يرفض زيارة محمود الخطيب في منزله.. ويعلن موعد انطلاق بث قناة نادي الزمالك (فيديو)

نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التخطيط لقيامه بزيارة محمود الخطيب، رئيس الأهلي، في منزله خلال الساعات المقبلة بصحبة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، من أجل إنهاء الخلاف الدائر بينهما والذي استمر لفترات طويلة.

وأكد مرتضى، أن تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي وبيراميدز السابق ووزير الترفيه في المملكلة العربية السعودية، لا يقصده بالمنشورات التي يكتبها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، والخاصة بغضبه من استخدام بعض الأشخاص اسمه وخلافه مع إدارة الأهلي من أجل التطاول على الخطيب وزوجته وبناته الثلاثة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”كل ما تردد عن قيامي أنا وأشرف صبحي وزير الرياضة بزيارة لمنزل محمود الخطيب، رئيس الأهلي، للاطمئنان على صحته وإنهاء الخلاف معه غير صحيح بالمرة“.

وأضاف: ”لو سألتقي بالخطيب سيكون بشكل رسمي في مكتب وزير الرياضة، ولا يستطيع الوزير أو غيره أن يجبرني على زيارة الخطيب في منزله، أنا رئيس الزمالك وعضو مجلس نواب وأمتلك قراري بنفسي، لا يعني قيام وفد من قبل تركي آل الشيخ بزيارة الخطيب أن أفعل أنا ذلك أيضًا، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، ما زال مصرًا على التطاول على الزمالك وإحداث فتنة وأطلب من المسؤولين التصدي له“.

وتابع: ”ما يقوم به تركي آل الشيخ يدل على أخلاقه العالية والشهامة والرجولة وهي سمات متأصلة في الشخصية العربية، رغم ما تعرض له الرجل من سباب من قبل بعض المحسوبين على الأهلي، إلا أنه سامح ويؤازر الخطيب في مرضه، لن يستطيع أحد أن يعكر صفو علاقتي مع تركي، وأؤكد للجميع مرة أخرى أنه لايقصدني بما يكتبه على الفيسبوك، لا توجد أي مشكلة بيني وبينه حتى يهاجمني، ليس لي وصايه عليه، الزمالك ليس متسولاً نحن نادي محترم، وحال عدم قدرتي على الدفاع عن الزمالك سأرحل، لم يسع أحد لتركي لكي يساعد الزمالك“.

وعن قناة الزمالك، قال مرتضى: ”من المقرر أن تنطلق بشكل رسمي يوم السبت 16 نوفمبر المقبل، وهذه آخر حلقة لبرنامج (الزمالك اليوم) عبر قناة الحدث، ورفضت تقديم برنامج يومي بسبب انشغالي بالعمل في مجلس النواب ومكتب المحاماة وإدارة النادي، لكنني وافقت على تقديم برنامج أسبوعي يكون يوم الجمعة، وطلبت الحصول على أعلى راتب لمقدم برامج في مصر“.

وأتم: ”أوجه الشكر إلى مكرم محمد أحمد لأنه تحملنا طوال الفترة الماضية“.