تركي آل الشيخ: أعود إلى النادي الأهلي المصري مسامحًا الجميع.. ومن يلعب معنا يتحمّل

وجّه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري، رسالة لجمهور الفريق الأحمر.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“، اليوم السبت: ”أحذّر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأنني منهم من هاشتاغات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول.. وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم“.

وأضاف:“احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا.. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى“.

وتابع:“أعود إلى الأهلي مسامحًا الجميع.. ومشجعًا ومحبًا وداعمًًا له، وواقفًا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره، وتذكروا أنه لا يُلدغ مؤمن من جحر مرتين.. ومن يلعب معنا يتحمّل“.

وكان تركي آل الشيخ قد أوضح، صباح اليوم، أنه يرفض الزج باسمه واستخدامه في الهجوم على مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وقال آل الشيخ في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“:“كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم، ولكن ما حزَّ في نفسي هو سباب البعض لوالدتي“.

واختتم:“الآن وقد اتضح للجميع كل شيء، أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع، والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان“.

وكان الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي قد تعرض لهتاف ”مسيء“ لوالدته من قبل قطاع من جماهير النادي خلال إحدى مباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وخرج ”آل الشيخ“ من الرياضة المصرية بعد أن باع حصته في نادي بيراميدز، ليتفرغ لرئاسة هيئة الترفيه في السعودية.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية قبل أسابيع، سحب جميع القضايا المرفوعة بحق النادي، بعد أكثر من عام على الخلافات المستمرة مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.