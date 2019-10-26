تركي آل الشيخ: لا أحد يقحم اسمي في صراعه مع محمود الخطيب.. أنا داعم للأهلي (صورة)

وجّه تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق، والرئيس الحالي لهيئة الترفيه السعودية، رسالة غير مباشرة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بسبب إقحام اسمه بشكل دائم في الصراع الدائر مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”لا أحد يزايد عليّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفّي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قلة وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا.. لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب.. وعندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلًا“.

وأضاف: ”عندما مرض دعوت له بشفاء.. هذه أخلاق العرب وهكذا تربينا.. وأنا أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءة له أو التقليل منه وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تفهم الرسالة جيدًا.. السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة“.

من جانبه علّق أحمد شوبير قائد الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم الأسبق ومقدم البرامج الرياضية في قناة ”أون سبوت“ على تصريحات تركي آل الشيخ قائلًا“: ”كده خلص الكلام أهلا بالفرسان“.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، كان دائم الهجوم على إدارة الأهلي ويستخدم تصريحات تركي آل الشيخ ضد إدارة الخطيب بشكل دائم ويحرص على مطالبة الإدارة الحمراء بإعادة الأموال والهدايا التي حصلوا عليها من مالك بيراميدز السابق.