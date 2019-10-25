هل حان وقت رحيل ميتشو عن نادي الزمالك؟

يواجه المدرب الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش ”ميتشو“ المدير الفني لفريق الزمالك المصري ثورة غضب عارمة من جانب جماهير القلعة البيضاء في الساعات الأخيرة رغم التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تخطي عقبة جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 للبطولة.

ودارت الأحاديث في مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة رحيل ميتشو عن الفريق الأبيض والاستعانة بمدير فني أجنبي جديد خلال فترة توقف الدوري الحالية التي تمتد إلى أواخر شهر نوفمبر المقبل وهو ما يجعل الفريق قادرًا على تصحيح مساره بحسب رؤية البعض.

ويبقى السؤال هل حان وقت رحيل ميتشو عن قيادة الزمالك؟ وهو ما تحاول ”إرم نيوز“ الإجابة عنه في التقرير التالي:

ماذا قدم ميتشو؟

تولى المدرب الصربي ميتشو المهمة بعد رحيل خالد جلال عن منصبه وعقب ولاية مؤقتة للمدرب طارق يحيى.

وقاد ميتشو الزمالك في مباراة الإياب ضد ديكيداها الصومالي بالدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا وفاز بسداسية دون رد كما حقق لقب كأس مصر عقب الفوز على المقاصة بهدف دون رد، والاتحاد بنفس النتيجة ثم التغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

واهتزت عروض الزمالك بعد ذلك بالخسارة أمام جينيراسيون السنغالي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال ثم الخسارة أمام الأهلي في السوبر المصري بنتيجة 3-2، ثم خاض الفريق 4 مباريات بالدوري، فاز على الاتحاد والمقاصة بهدف دون رد بنفس النتيجة وتعادل مع إف سي مصر بهدف لكل منهما وتغلب على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وفاز الزماك مع ميتشو 7 مرات وتعادل مرة وخسر لقاءين خلال 10 مباريات سجل خلالها الفريق الأبيض 19 هدفًا واستقبل 8 أهداف.

ورد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مسألة تغيير ميتشو قائلًا عبر تصريحات تليفزيونية:“ الأداء ليس المقياس الأهم تحقيق النتائج وميتشو حقق الفوز بلقب كأس مصر وصعد لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا“.

أزمات فنية

لا تبدو النتائج كارثية مع ميتشو ولكن الأزمات الفنية التي يعيشها الزمالك تعكس بوضوح أسباب قلق جماهير الفريق الأبيض وغضبها من الأداء الذي يقدمه الزمالك تحت قيادة ميتشو وتحديدًا منذ التتويج بلقب كأس مصر.

وتبدو أول هذه الأزمات هي الانهيار البدني الذي يواجه الزمالك في الشوط الثاني ويبدو سببه معلومًا بأن الإدارة لم تقم بالتعاقد في وقت مبكر مع المدرب الجديد بعد رحيل جروس لدرجة أن الزمالك خاض معسكر إعداد بمدرب آخر هو خالد جلال، وبلاعبين أغلبهم رحل عن الفريق في شهر يونيو الماضي.

ويبقى الزمالك في مواجهة أزمة خطيرة وهي اللعب غير الفعال على المرمى والاكتفاء بالتمريرات والتحضير العرضي والأداء الاستعراضي الفردي وهو ما يجعل الفريق يعاني في تسجيل الأهداف.

وفي هذه النقطة تحديدًا، تحدث أيمن منصور مهاجم الزمالك الأسبق لـ“إرم نيوز“ قائلًا:“ الزمالك يسيطر على الكرة ولكن لاعبيه لا يتحركون نحو المرمى لتسجيل الأهداف وإذا أحرز الفريق هدفًا لا يعزز بآخر ويجعل المباراة دائمًا على المحك“.

ويبدو الزمالك في معاناة هجومية واضحة مع كثرة التغييرات في الجانب الأمامي وفي التشكيل عامة وإن كانت ظروف الإصابات تفرض ذلك في مراكز أخرى، ولكن في الخط الهجومي لا يبدو ميتشو مقتنعًا بما يقدمه لاعبو الفريق الأبيض لدرجة أنه أشرك جميع اللاعبين في المباريات العشر عدا إسلام جابر الوافد من المقاصة.

وأكد هشام يكن مدافع الزمالك الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن الفريق الأبيض يفتقد في الفترة الأخيرة الأداء الجماعي الذي كان يميزه في الموسم الماضي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق.

وقال: ”الزمالك يعتمد على فرديات لاعبيه بشكل أكبر خاصة أحمد زيزو الذي يجيد التسديد وتحركات مصطفى محمد وهناك هبوط حاد في مستويات عدة نجوم على رأسهم التونسي فرجاني ساسي وعبد الله جمعة ومحمود علاء“.

فرصة أخرى

تبدو فترة التوقف الحالية للدوري وعدم ارتباط الزمالك بأي لقاءات قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا فرصة ذهبية لتطوير أداء الفريق الأبيض وعلاج الأخطاء ولكن السؤال المحير هل يرحل ميتشو أم يحصل على فرصة أخرى؟

تميل إدارة الزمالك لبقاء ميتشو رغم التحفظات على بعض الأمور الفنية ولكن أمير مرتضى المشرف على الكرة أكد أن ميتشو لن يرحل قبل نهاية الموسم.

ويرى عبد الحميد بسيوني مهاجم الزمالك الأسبق في حديثه لـ“إرم نيوز“ أن ميتشو يستحق الحصول على فرصة أخرى لأن الفريق لم يخض فترة إعداد في بداية الموسم ويستطيع خوض معسكر مغلق يعيد خلاله تصحيح الأمور.

وأضاف: “ هناك بعض المصابين سيعودون إلى الفريق في المرحلة القادمة مع خوض عدة وديات لإعادة تقييم الأمور وفرض الأسلوب الفني للمدرب وهو ما يسمح له بتصحيح الصورة“.

وقت التغيير

في المقابل يرى البعض أن هذا الوقت مناسب للغاية للتغيير وتعيين مدرب صاحب شخصية قوية يستطيع تطوير أداء الفريق.

وقال أيمن يونس مهاجم الزمالك الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الفريق الأبيض يحتاج لتغيير فني لأن ميتشو لم يعد مقنعًا لبعض لاعبي الزمالك وهو أمر واضح.

وأشار إلى أن ميتشو يعتمد على لاعبين في نفس مركزهم بجانب عدم الاستقرار والثبات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى العشوائية التكتيكية داخل أرض الملعب.