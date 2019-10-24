إصابة خطيرة للحارس محمد عواد خلال مباراة الزمالك وجينيراسيون (فيديو)

سقط محمد عواد حارس مرمى الزمالك المصري مصابًا بعد تصادمه مع زميله محمود علاء، ومهاجم جينيراسيون السنغالي، خلال مباراة الفريقين في إياب منافسات دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وعند الدقيقة 75 من الشوط الثاني تدخل محمود علاء ومهاجم جينيراسيون في وجه عواد بقوة، وتعرض لإغماء خفيف.

وخرج الحارس محمد عواد، الذي تألق في إنقاذ عدة فرص اليوم، مصابًا، ودخل الحارس الديل محمد صبحي بدلًا منه.

ولحق الزمالك بركب المتأهلين إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الخميس، وذلك بعد فوزه على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي 1-0، في إياب دور الـ32 من المسابقة.

واقتنص الزمالك بطاقة التأهل بعد تعادله في مجموع مباراتي الذهاب والعودة 2-2، حيث خسر ذهابًا في السنغال 1-2، ليتأهل إلى الدور المقبل مستفيدًا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقًا للائحة البطولة.

وسجل دغبريل ديو مدافع جينيراسيون هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 19، ليمنح الفريق المصري بطاقة التأهل.

وحول مصطفى محمد تمريرة يوسف ابراهيم ابراهيم (أوباما) العرضية إلى الشباك في الدقيقة 18 بمساعدة مدافع، وأهدر المدافع محمود علاء ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد أن سدد في العارضة.

وكانت المباراة صاحبتها أزمة كبيرة، إذ رفض الفريق السنغالي خوضها في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، مفضلًا خوضها في ملعب بترو سبورت في القاهرة، ليذهب الفريق المصري إلى ملعب برج العرب بكامل اللاعبين والجهاز الفني.

وقرر الاتحاد الأفريقي في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إعادة المباراة على ملعب السلام في القاهرة.

وسيلعب الزمالك في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم كلًا من:

الزمالك المصري، ومازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنغولي.