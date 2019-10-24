هل يقلد المتألق هالاند احتفالات محمد صلاح؟

أثار المهاجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند الكثير من الجدل وعقد المقارنات مع الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول بشأن تقليد احتفالات صلاح عقب تسجيله الأهداف.

ومنح لورينتسو إنسيني نابولي فوزًا مثيرًا 3-2 على مستضيفه سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعدما تقدم دريس ميرتنز مرتين للفريق الإيطالي لكن النرويجي الشاب أدرك التعادل لصالح بطل النمسا في المناسبتين.

ويتصدر نابولي المجموعة الخامسة بسبع نقاط من ثلاث مباريات متقدمًا بنقطة واحدة على ليفربول بينما يأتي سالزبورغ في المركز الثالث بثلاث نقاط رغم أنه سجل 11 هدفًا ستة منها بواسطة هالاند البالغ من العمر 19 عامًا والذي أظهر إمكاناته الهائلة مرة أخرى.

وأثار هالاند الجدل بسبب احتفاله المثير الذي قلد فيه صلاح بالجلوس على الأرض ووضع ذراعيه على فخذيه عقب هدفه في مرمى نابولي بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

وعقب تسجيله الهدف الأول في المباراة، احتفل هالاند عن طريق تطبيق إحدى حركات ”اليوغا“ الشهيرة، ليقلد صلاح، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة وكلاهما احتفلا بالطريقة ذاتها من قبل.

وهز هالاند الشباك في الدقيقة التاسعة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وحقق هالاند (19 عامًا) رقمًا قياسيًّا جديدًا خلال المباراة بعدما أصبح ثاني لاعب عمره أقل من 20 عامًا يسجل في أول ثلاث مباريات له في دوري الأبطال، بعد الفرنسي كريم بنزيما مع ناديه السابق ليون حينما كان عمره 18 عامًا.

بداية تألق هالاند

وكشف الموهبة الشابة هالاند، عن إعجابه الشديد بالمدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أولي غونار سولشاير، الذي ساعد في تطوير المهاجم خلال فترة توليه المسؤولية مع النادي النمساوي.

وتم تصعيد اللاعب النرويجي الشاب إلى الفريق الأول في ريد بول سالزبورغ تحت قيادة سولشاير، وأخذ يتطور في الأداء بقوة مرة تلو الأخرى، وجذب العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة خاصة ريال مدريد.

ويعتقد أن يونايتد واحد من الأندية التي تحرص على ضم هالاند، وقد اعترف اللاعب في حديث سابق بأنه معجب كثيرًا بـسولشاير، مضيفًا أنه يرغب في اللعب في إنجلترا يومًا ما.

وأضاف أن سولشاير له تأثير كبير على شخصيته خاصة أنه حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان لاعبًا جيدًا للغاية، وأوضح ”لقد علمني الكثير، إنه شخص رائع ومدرب جيد، إنه أحد أسباب وجودي هنا اليوم“.

وأضاف اللاعب الشاب ”لقد حلمت باللعب لأفضل الأندية في العالم طوال حياتي، وأنا أحب كرة القدم الإنجليزية بشكل خاص“.