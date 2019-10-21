مرتضى منصور: هل النادي الأهلي أقوى من الدولة والأمن؟.. وهذه رسالتي لتركي آل الشيخ (فيديو)

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بسبب رفضها تأجيل لقاء القمة بين الفريقين في الجولة الرابعة للدوري المصري، مؤكدًا أن هناك اعتبارات أمنية يكون لها الأولوية في اتخاذ القرار خارج سيطرة اتحاد الكرة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”الخطيب لن تستشيره الدولة في كل قرار تتخذه فهو لاعب كرة لا يزيد عن أي لاعب، هل الأهلي أقوى من الدولة والأمن، وهو يعلم جيدًا كيف فاز بجائزة الكرة الذهبية في قارة أفريقيا عام 1983 من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية؟“.

وأكد أنه لا يشغل باله بمسألة رفض الأهلي خوض لقاء الجونة، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة للدوري، موضحًا أن الأهلي نجح في حملته لإرهاب عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة.

وأضاف: ”لو الخطيب تراجع عن قراره بعدم خوض لقاء الجونة سيخسر جماهيره، ومباراة القمة لن تتحدد بأهواء إدارتي الأهلي والزمالك بل بقرار الدولة ولن تقام يوم الـ28 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في الدوري وما يتردد في هذا الإطار غير صحيح بالمرة“.

وأكد أن العدالة لن تتحقق إذا أقيم لقاء القمة يوم الـ28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مضيفًا: ”الأهلي حصل على راحة طويلة بينما لعب الزمالك بضع مباريات مهمة وهو ما يمنع إقامة المباراة في هذا التوقيت“.

الأمن

وشدد: ”الملف الآن ليس في يد اتحاد الكرة، افهم يا خطيب هناك ظروف لا أستطيع البوح بها“.

وواصل: ”عندما طالبتني الدولة بلعب مباراة المقاولون العرب في استاد السلام لم أرفض، وإن كان الملف في يد عمرو الجنايني لكان أقام مباراة القمة غدًا“.

واستطرد: ”لن ألعب مباراة المقاولون العرب وبعد ذلك جينيراسيون فوت السنغالي وبعد ذلك الأهلي، الزمالك ليس مركز شباب لكي نلعب مباراة القمة يوم الـ28 من أكتوبر“.

وتابع: ”هذا لن يحدث والدولة لن تسمح بذلك، الأهلي في راحة ستصل لشهر والزمالك في طاحونة كل هذا من أجل عيون بيبو، موعد مباراة القمة سيحدده الأمن“.

تركي آل الشيخ

ووجه مرتضى رسالة لتركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني وبيراميدز السابق، مؤكدًا أن القلوب ليست صافية كما يتخيل بخصوص علاقته بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن المستشار السعودي فجر قضية خطيرة وهي الفساد الرياضي في مصر.

وهاجم رئيس الزمالك، أحمد سامي، مدرب طلائع الجيش الأسبق، بعد تصريحاته بأنه لا يجرؤ أحد على توقيع عقوبات ضد الأهلي، مؤكدًا أن هذا الكلام غير منطقي، لأن الأهلي ليس أكبر من أي فريق في مصر ومن يخالف اللائحة يجب معاقبته.

وأضاف: ”الأهلي كان سيخوض لقاء الجونة بشكل طبيعي إذا خسر الزمالك أمام المقاولون العرب في الجولة الخامسة“.

إسلام الشاطر

وانتقد رئيس القلعة البيضاء إسلام الشاطر، لاعب الأهلي الأسبق، مؤكدًا أنه فقد مصداقيته لأنه كان يحلم بالعمل في برنامج الزمالك، وينقل وجهة نظر غير صحيحة بداعي أن اللائحة تؤكد تغريم الأهلي 200 ألف جنيه حال عدم خوض لقاء الجونة مشددًا على أن اللائحة تشمل خصم نقاط.

عماد النحاس

وطالب مرتضى، مدرب المقاولون عماد النحاس بعدم الحديث عن الزمالك مؤكدًا أن المقاولون لم يذهب لمرمى الزمالك، في لقاء الفريقين بالدوري، الذي فاز به الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، مشيرًا إلى أنه أفلت من هزيمة ساحقة.

وأضاف: ”المقاولون مع النحاس يلعب ضد الأهلي كالنعامة ويلعب بكل حماسة وقوة ضد الزمالك، والحكم محمود البنا لم يتسبب في فوز الزمالك“.