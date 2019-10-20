مرتضى منصور: حال تأجيل مباراة الأهلي والجونة لن نستكمل الدوري.. وخاطبنا ”الكاف“ لرفض خوض السوبر الأفريقي في قطر

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن قلقه مما أسماه ”سكاكين الانتقادات“ التي تحيط بالفريق الأبيض رغم الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، إن فريقه استحق الفوز، بدليل أن حارسه محمد عواد ”لم يظهر سوى في كرة وحيدة وهي لعبة الهدف، ولم يقم بتصديات على مرماه“.

وأوضح أن المباراة كانت صعبة للغاية، لأن ”الخسارة كانت ستؤدي بالفريق للمركز السابع“، وأن الفوز وضعه في صدارة الدوري.

وأشار إلى أن ”الزمالك يتعرض لحملة ممنهجة، وتصدير للأزمات بشكل كبير، بدليل أن هناك عدة أزمات إعلامية مثل أنباء إيقاف شيكابالا وهروب فرجاني ساسي ومستحقات طارق حامد وغيرها من الأمور“.

وشدد على أن أزمة مباراة جينيراسيون السنغالي في دوري أبطال أفريقيا والتفكير في لقاء الأهلي، وراء التعادل مع إف سي مصر.

وكشف أن هناك ”أسبابًا أمنية“ جعلته يوافق على إقامة مباراة جينيراسيون في ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل قرار الاتحاد الأفريقي بإعادة اللقاء.

وأوضح أن ”الزمالك الخاسر من تأجيل لقاء القمة وإعادة مباراة جينيراسيون، وأن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت ”زملكاوي ولكنه لم يهنئ الفريق الأبيض بمناسبة التتويج بلقب كأس مصر، مثلما فعل مع الأهلي حين سلمه درع الدوري“.

وأكمل: ”البعض ردد أن حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات، باتحاد الكرة زملكاوي، ولكنه وضع الفريق الأبيض في أزمة بإقامة لقاء المقاولون العرب في الدوري بدلاً من الأهلي“.

الأهلي والجونة

وأشار إلى أن ”محمود الخطيب رئيس الأهلي، مطالب بعدم خوض لقاء الجونة بالدوري وعدم التراجع عن قراره بعدم خوض أي لقاء لحين لعب القمة أمام الزمالك“.

واستطرد ”سبق ونفذت تهديداتي ورفضت خوض لقاء المقاصة موسم 2016 – 2017، وحصلت على حكم قضائي بإعادة اللقاء“.

مباراة القمة

وأردف: ”ما زال الظرف الأمني قائمًا الذي كان سببًا في تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى“.

وأضاف: ”إذا تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة لن نلعب الدوري، لا يوجد هزار لو السماء انطبقت على الأرض، الأهلي سيلعب مباراة الجونة رغمًا عنه، وهذا الكلام من مسؤولين كبار أبلغوني به“.

وتابع: ”ليس لنا علاقة بموضوع مباراة الأهلي والجونة وتركيزنا على مباراة جينيراسيون فوت السنغالي“.

وهاجم رئيس الزمالك، نادر شوقي مدير الجونة، الذي تضامن مع بيان الأهلي، مؤكداً أن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة جاء لمنصبه ”ليظلم الزمالك، واستعان برئيس لجنة المسابقات بوساطة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ولمجرد أنه صديق فضل ونادر شوقي“.

وواصل: ”الزمالك سيكون له رد فعل قوي إذا رفض الأهلي والجونة خوض لقائهما في الجولة الخامسة للدوري المصري“، مؤكداً أنه يطالب ”بتطبيق اللائحة على الفريقين، حال عدم خوض تلك المباراة“.

واختتم معلقًا على مباراة القمة: ”سنواجه الأهلي ونحن على صدارة الدوري“.

السوبر الأفريقي

وتطرق منصور للحديث عن مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، قائلًا: ”سوبر السجائر أهم عندي من السوبر الأفريقي الذي يقام قطر، سنرسل خطابًا رسميًا للكاف غدًا“.

وتابع: ”قطر نفذت ألعاب القوى وكانت فاشلة وستنظم كأس العالم بالرشوة، وقناة الجزيرة تقوم بالتحريض على بلدنا، دول التعاون الخليجي في مقاطعة معهم، ولا يوجد طيران بين الدولتين، ولماذا البطولة قارية لماذا تقام في قارة آسيا؟ ولماذا قطر“.

واستكمل: ”أرسل لاعبي الزمالك إلى قطر ولا يعودوا ويكون أسرى، يا فاطمة سامور وأحمد أحمد، انتهينا من مشكلة السنغال لن نصمت وردي فعلي لا تتوقيعه لا يوجد مشكلة أن يتم إيقافي“.

وأتم: ”أحاول مع الجهات الأمنية لكي يتم زيادة عدد الجماهير في مباراة جيينراسيون فوت السنغالي ليصل إلى 20 ألف مشجع والذي سيخرج عن النص سأقوم باخلاء المدرج“.