النادي الأهلي المصري يتلقى عرضًا جديدًا من وزير الرياضة لإنهاء أزمة تأجيل مباراة القمة

أكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، تلقى عرضًا جديدًا من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من أجل الخروج من أزمة تأجيل لقاء القمة، يقضي بتأجيل لقاء المارد الأحمر مع الجونة والمقرر له، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري الممتاز مقابل تأجيل لقاء القمة لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

وأوضح المصدر لـ“إرم نيوز“، يوم الاثنين: ”ينص العرض على موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي على تأجيل لقاء الجونة مع ترحيل مباراة القمة مقابل أن يلعب الأهلي لقاء وحيدًا في مسابقة الدوري العام قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، خاصة وأن الوقت الراهن لا يسمح بإثارة أي قلائل أو أزمات في الشارع الرياضي المصري والذي هو في حاجة لالتفاف الجميع حول المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول“.

وتابع: ”كما ينص العرض على وضع جميع الضمانات التي تضمن سير المسابقة بالشكل الذي يتمناه الأهلي وسائر الأندية من حيث انتظام المسابقة“.

وأكدت مصادر داخل القلعة الحمراء، أن الإدارة ما زالت في تشاور من أجل الرد على عرض الوزير والذي يرغب في إنهاء الأزمة خلال الساعات القليلة المقبلة، وإن كان الأقرب حتى الآن هو تمسك الأهلي بموقفه بل محاسبة أيضًا اللجنة الخماسية على عدم انتظام المسابقة.

فيما أوضحت المصادر أن مصير اللجنة الخماسية سوف يتحدد عقب الانتهاء من بطولة أفريقيا تحت23 عامًا، حيث سيناقش الوزير مصير اللجنة عقب الأزمات الأخيرة التي تفجرت وإن كان الأقرب هو البقاء عليها لنهاية مدتها مع المراقبة الدائمة على جميع قرارتها بسبب الأزمات الأخيرة.

وأردفت: ”تلقى الوزير اقتراحات بإجراء تعديلات على أعضاء اللجنة أو رئيسها بسبب تلك الأزمات إلا أن الوزير ما زال متمسكا بها حتى الآن“.

اللجنة الخماسية تعلن عدم تأجيل اللقاء

وكانت حالة الاحتقان بين الأهلي واللجنة الخماسية قد بلغت ذروتها، أمس، عقب الخطاب الذي أرسلته اللجنة الخماسية لأندية الأهلي والجونة والتي تؤكد على إقامة المباراة في موعدها وهو ما أثار غضب مسؤولي القلعة الحمراء وجعلهم متمسكين بموقفهم.

اتحاد الكرة يتوعد بعقوبات قاسية

وقال مسؤولون باللجنة الخماسية، إن انسحاب النادي الأهلي أمام الجونة سيتبعه عقوبات صارمة على القلعة الحمراء حسبما تنص اللائحة وهي التصريحات التي أثارت غضب وحفيظة مسؤولي النادي الأهلي وجماهير القلعة الحمراء.

وتنص اللائحة في مادتها رقم 46 على أن انسحاب فريق من مباراة واحدة في الدوري يحدث بعد عدم تسليم بطاقات اللاعبين بعد 20 دقيقة من موعد بداية المباراة، وعقوبته هي اعتبار الفريق مهزومًا في المباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط من رصيد الفريق المنسحب بخلاف ثلاث نقاط أخرى بنهاية الموسم مع إعادة ترتيبه في الجدول برصيده الجديد ناقص الـ3 نقاط المخصومة وهو ما يهدد فرص المارد الأحمر في الاحتفاظ بلقب الدوري المصري.