ردة فعل النادي الأهلي المصري تجاه مبادرة تركي آل الشيخ الأخيرة

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، موقفه من مبادرة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق، بسحب القضايا التي رفعها على الإدارة الحمراء وفتح صفحة جديدة في العلاقات خلال الفترة المقبلة، تقديرًا للدولة المصرية وشعبها.

وكان تركي قال عبر حسابه علي فيس بوك: ”قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري، دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي“، مضيفًا: ”أطلب من الجميع سواء أكانوا المحامين أم الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار – محدش يتكلم باسم تركي أنا ليا لسان وبعرف أتكلم- وعفا الله عن ما سلف“.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”هناك ترحيب كبير داخل إدارة الأهلي بمبادرة تركي، خاصة أنها ستنهي خلاف اشتعل لمدة ما يقرب من عامين تسبب فيه بعض الكارهين للأهلي، إذ استغلت بعض الأطراف داخل المنظومة الرياضية الخلاف بين الأهلي وتركي من أجل الإساءة للأهلي ومجلس إدارته“.

وأضاف المصدر: ”كان من البداية هناك تجاه قوي في الإدارة لإنهاء الخلاف مع تركي، وتم ضبط النفس أكثر من مرة أمام الاتهامات التي كان يوجهها لأعضاء الإدارة، والخطيب يرغب في أن يتم فتح صفحة جديدة من العلاقات مع وزير الترفيه السعودي، لكن دون أي تعاون مالي سواء بدعم النادي بصفقات أو أموال أخرى حتى لا يتكرر السيناريو السابق“ .

وتابع: ”هناك تجاه لإصدار بيان رسمي من الإدارة خلال الساعات المقبلة، يرحب فيه بمبادرة تركي وإعلان إنهاء الخلاف بشكل نهائي وفتح صفحة جديدة من أجل المساهمة في وجود حالة من الهدوء في الوسط الرياضي خلال الفترة المقبلة“.

ومن جانب آخر، أرسل الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار عن تأجيل مباراة القمة، خاصة أن النادي لم يتلق خطابًا رسميًّا بالتأجيل حتى الآن، رغم الأنباء المتداولة عن تأجيل المباراة، وطلب الأهلي الحصول على إجابة حاسمة فيما يتعلق بتأجيل لقاء القمة أو إقامته في موعده، من أجل إخطار الجهاز الفني بأي تعديلات جديدة لتعديل البرنامج التدريبي“.

وكان رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استقر على موعد معسكر الفريق قبل مباراة القمة المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري العام.

وحدد فايلر، يوم الجمعة المقبل، موعدًا لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الزمالك، وفقًا لجدول مواعيد تدريبات الفريق في الفترة المقبلة، وحسب الأجندة رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس في الخامسة مساء، فيما يؤدي الفريق مرانه يوم الجمعة المقبل في الثالثة عصرًا.