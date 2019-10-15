تطورات أزمة حكم مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إنه سيستعين بطاقم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي حامل اللقب وغريمه الزمالك يوم السبت إذا تعذر استقدام حكام أجانب.

ورغم ما تردد في الساعات الأخيرة عن تأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية، فإن الغندور يواصل اتصالاته بالاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي لإدارة المباراة.

وأضاف الغندور لرويترز ”ليس صحيحًا أنني طلبت من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بداعي انشغال حكام أوروبا يومي السبت والأحد في المسابقات الأوروبية.

وتابع ”خاطبت كل الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي على قدر أهمية المباراة لكنني حتى هذه الساعة لم أتلق أي رد“.

”سأقدم على خطوة مهمة باسناد المباراة إلى حكم مصري حتى تقام في موعدها وأثق في حكام بلادي“.

وأكد رئيس لجنة الحكام أن أول قرار اتخذه بعد تعيينه قبل شهرين هو عدم الاستعانة بأجانب إلا في مباريات الأهلي والزمالك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأعلن الأهلي اليوم أنه مستعد لخوض المباراة باستاد الجيش في برج العرب على مشارف مدينة الأسكندرية الساحلية دون جمهور رافضًا تأجيلها من أجل انتظام المسابقة.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن الزمالك.