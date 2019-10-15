تطور مهم في علاقة تركي آل الشيخ بالنادي الأهلي المصري (صورة)

أعلن المستشار رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني تنازله رسميًّا عن جميع القضايا التي رفعها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

وقال آل الشيخ في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع ”فيسبوك“: ”قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري… دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي… وأطلب من الجميع سواء أكان المحامين أم الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ… أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)… عفا الله عما سلف“.

تطور مهم..

ويعد تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد مجلس إدارة النادي الأهلي تطورًا مهمًّا في علاقة الرئيس الشرفي السابق للنادي بالمجلس الحالي.

وحرك الشيخ قضايا ضد مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب للتحقيق في الهدايا والتبرعات التي وجهها للنادي الأهلي.

قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري… دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من… تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‏ في الاثنين، ١٤ أكتوبر ٢٠١٩

يذكر أن الأسبوع الأخير شهد تطورًا جديدًا في علاقة تركي آل الشيخ بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري وأحد أبرز نجوم الكرة المصرية والأفريقية عبر التاريخ.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“ تمنى خلاله الشفاء للخطيب بعد أنباء عن حاجة رئيس الأهلي لتدخل طبي وجراحي جديد بسبب آلام الظهر التي يعانيها.

تقارب العلاقات

شهدت العلاقات بين الخطيب وآل الشيخ تطورًا جديدًا وتقاربًا.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع ”فيسبوك“ بعد ساعات من تصريحات أدلى بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد الخطيب وهاجمه بضراوة ولكن آل الشيخ خالف التوقعات وكتب قائلًا:“الكابتن الخطيب له وعليه .. نتفق ونختلف .. لكنني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق.. أدعمه وأسانده في تلك الحالة، نتفق أو نختلف حول الكرة هذا شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام“.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية تمنى خلاله الشفاء للخطيب بعد أن علم بمرضه وحاجته للتدخل الجراحي من جديد.

ولم يعلن الأهلي عن أي قرارات ضد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي بعد أن ظهر مع آل الشيخ في حفل سحور رمضاني في فيلا المذيع عمرو أديب.

شوبير والقيعي يؤكدان الانفراجة

أكدت ردود الفعل الصادرة عن بعض الإعلاميين والأشخاص المقربين من النادي الأهلي وجود انفراجة في الأزمة وعلى رأسهم أحمد شوبير وعدلي القيعي.

ووصف أحمد شوبير مساندة آل الشيخ لمحمود الخطيب في أزمة هجوم مرتضى بأخلاق الفرسان كما أشاد عدلي القيعي بموقف آل الشيخ في الأمر مؤكدًا أنه موقف شهم ونبيل من مالك ألميريا رغم ما يتردد من وجود خلافات.

أزمة حادة

نشبت أزمة حادة بين تركي آل الشيخ والخطيب وتحولت العلاقة من دعم كامل إلى عداء واضح.

وساند آل الشيخ الخطيب وقائمته في انتخابات النادي الأهلي في نوفمبر 2017 ثم تم اختياره رئيسًا شرفيًا للنادي بجانب دعمه التعاقد مع صلاح محسن مهاجم إنبي مقابل 40 مليون جنيه بجانب تمويل تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق.

وأعلن آل الشيخ الحرب على مجلس الأهلي عبر بيانات في موقع ”فيسبوك“ للتواصل الاجتماعي وكشف عن منحه هدايا لمجلس الأهلي وساعات ثم اشترى نادي بيراميدز ودخل في صراعات مع الأهلي ومنافسة شرسة.

صلح مرتقب

يتحدث البعض عن صلح مرتقب بين الطرفين تركي آل الشيخ والخطيب وهو ما ذكرته صحيفة ”المصري اليوم“ ذائعة الصيت في تقرير لها أخيرًا أن هناك محاولات صلح مرتقبة بين آل الشيخ والخطيب.

ورفض محمد مرجان مدير النادي الأهلي التعليق على الأمر في تصريحاته لـ“إرم نيوز“ مؤكدًا أنه لا يملك ردًّا على هذا الأمر ولم يصدر أي قرار من مجلس الإدارة بهذا الصدد.