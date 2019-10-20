غموض بشأن مصير مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

تنطلق الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، غدًا الاثنين، وسط غموض حول مصير مباراة الأهلي حامل اللقب والجونة المقررة، يوم الأربعاء.

وأبلغ الأهلي الاتحاد المصري للعبة بأنه لن يخوض أي مباراة قبل القمة ضد غريمه الزمالك والتي كان من المقرر إقامتها أمس السبت لكنها تأجلت لأسباب أمنية دون تحديد موعد جديد.

وبدلًا من القمة لعب الزمالك أمام المقاولون العرب أمس السبت وفاز 2-1 في مباراة مقدمة من الجولة الخامسة ليصعد للصدارة ”مؤقتًا“.

ويبقى مصير لقاء الأهلي والجونة مجهولًا حتى الآن مع تمسك الأهلي بموقفه بينما لم يحسم الاتحاد المصري إن كانت ستلعب المباراة في موعدها أم سيتم تأجيلها.

ويتصدر الزمالك المسابقة بعشر نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي خاض ثلاث مباريات.

وقال الأهلي بموقعه على الإنترنت، إن الفريق تدرب أمس السبت: ”استعدادًا للمرحلة المقبلة“.

وتبدأ الجولة الجديدة بمواجهة بين بيراميدز، صاحب المركز الثالث بثماني نقاط، مع الإنتاج الحربي كما يلعب المصري البورسعيدي مع نادي مصر غدًا الاثنين.

وانتظر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أكثر من 24 ساعة من وقت صدور قرار تأجيل القمة ليؤكد من خلال بيان رسمي تقديره للظروف الأمنية، مؤكدًا أنه لن يخوض أي مواجهة بالبطولة قبل لقاء الزمالك.

وأخطر الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًّا بقرار مجلس الإدارة، وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن الجبلاية ستقوم بتوجيه بيان الأحمر إلى الجهات الأمنية للتحرك على ضوء توصيات الأمن في هذا الملف.

كما أعلن الجونة تضامن إدارة النادي مع البيان الصادر من الأهلي بشأن عدم خوض أي مباراة بالدوري، مشددًا على رفضه خوض مباراة الأحمر يوم الأربعاء المقبل بداعي أن الأخير سيحصل على فترة راحة أطول.

وكانت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي، قررت بعد تأجيل لقاء القمة لأجل غير مسمى تبديل مباراة الفريق الأبيض بلقاء المقاولون العرب بالجولة الخامسة، ليُقام في الموعد ذاته يوم السبت بدلًا من الـ 23 من أكتوبر.

على الجانب الآخر، يستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام، بعدما حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الخميس المقبل موعدًا لإعادتها.

تهديد مرتضى منصور

من جانبه، أشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إلى أن ”محمود الخطيب رئيس الأهلي، مطالب بعدم خوض لقاء الجونة بالدوري وعدم التراجع عن قراره بعدم خوض أي لقاء لحين لعب القمة أمام الزمالك“.

واستطرد: ”سبق ونفذت تهديداتي ورفضت خوض لقاء المقاصة موسم 2016 – 2017، وحصلت على حكم قضائي بإعادة اللقاء“.

مباراة القمة

وأردف: ”ما زال الظرف الأمني قائمًا الذي كان سببًا في تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى“.

وأضاف: ”إذا تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة لن نلعب الدوري، لا يوجد هزار لو السماء انطبقت على الأرض، الأهلي سيلعب مباراة الجونة رغمًا عنه، وهذا الكلام من مسؤولين كبار أبلغوني به“.

وتابع: ”ليس لنا علاقة بموضوع مباراة الأهلي والجونة وتركيزنا على مباراة جينيراسيون فوت السنغالي“.

وهاجم رئيس الزمالك، نادر شوقي مدير الجونة، الذي تضامن مع بيان الأهلي، مؤكدًا أن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة جاء لمنصبه ”ليظلم الزمالك، واستعان برئيس لجنة المسابقات بوساطة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ولمجرد أنه صديق فضل ونادر شوقي“.

وواصل: ”الزمالك سيكون له رد فعل قوي إذا رفض الأهلي والجونة خوض لقائهما في الجولة الخامسة للدوري المصري“، مؤكدًا أنه يطالب ”بتطبيق اللائحة على الفريقين، حال عدم خوض تلك المباراة“.

واختتم معلقًا على مباراة القمة: ”سنواجه الأهلي ونحن على صدارة الدوري“.