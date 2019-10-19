ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المقاولون العرب (صورة)

حقق نادي الزمالك فوزا مهما على نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب السلام الدولي.

وكان الزمالك قد واجه المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بجدول الترتيب بشكل مؤقت كونه لعب مباراة أكثر من الأهلي، وبقى المقاولون العرب برصيد 7 نقاط في المركز الرابع.

اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن عن تقديم مباراة الزمالك والمقاولون من الأسبوع الخامس لتقام بدلاً من لقاء القمة بين الأهلي والأبيض الذي تم تأجيله لدواعي أمنية.

استطاع محمد سالم أنا يسجل هدف التقدم لصالح المقاولون في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعدما حصل على تمريرة من عبدالله ياسين الذي ضرب خط دفاع الزمالك بالكامل ومنح الكرة لمزميله أمام المرمى.

وتعادل فرجاني ساسي لصالح الزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد ركنية لعبها أحمد السيد ”زيزو“ من الجانب الأيسر على رأس اللاعب التونسي الذي وجهها بشكل رائع تجاه القائم الأيمن.

وأحرز أحمد السيد ”زيزو“ الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 34 بعدما صوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت مباشرة إلى الزاوية العاليا بجانب القائم الأيمن لمحمود أبو السعود الذي لمسها بأطراف الأصابع في طريقها نحو الشباك.

وكانت منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري، انتهت أمس، والتي شهدت تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك، وأسوان والمقاولون العرب.

يذكر أن جميع الفرق لعبت 4 لقاءات باستنثاء 4 أندية، الأهلي وأسوان وطلائع الجيش وطنطا التي خاضت 3 مباريات فقط.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على المقاولون:

1- الزمالك – المركز الأول – 10 نقاط

2- الأهلي – المركز الثاني – 9 نقاط

3- بيراميدز – المركز الثالث – 8 نقاط

4- المقاولون- المركز الرابع – 7 نقاط

5- الاتحاد – المركز الخامس – 7 نقاط

6- حرس الحدود المركز السادس – 6 نقاط

7- مصر المقاصة – المركز السابع – 6 نقاط

8- الإنتاج الحربي – المركز الثامن – 6 نقاط

9- الإسماعيلي – المركز التاسع – 6 نقاط

10- سموحة – المركز العاشر – 4 نقاط

11- المصري – المركز الحادي عشر – 4 نقاط

12- طنطا – المركز الثاني عشر – 4 نقاط

13- الجونة – المركز الثالث عشر – 4 نقاط

14- إف سي مصر – المركز الرابع عشر – 3 نقاط

15- طلائع الجيش – المركز الخامش عشر – نقطتين

16- وادي دجلة – المركز السادس عشر – نقطتين

17- أسوان – المركز السابع عشر – نقطة

18- إنبي المركز الثامن عشر – نقطة.